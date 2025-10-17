И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.2 комментария
Китай поддержал встречу Путина и Трампа в Будапеште
Китайские власти положительно оценили запланированные переговоры в Будапеште между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По его словам, Китай приветствует дальнейшее поддержание контактов между Россией и США, улучшение их двусторонних отношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса.
Он также прокомментировал слова главы Белого дома, подчеркнув, что поддержка взаимодействия Москвы и Вашингтона отвечает интересам мировой стабильности.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.
Кремль подтвердил, что российская и американская стороны планируют незамедлительно приступить к подготовке саммита, вероятнее всего в Будапеште.
Эксперты отметили, что для визита Путина в Венгрию может потребоваться обходить закрытое воздушное пространство, что осложнит перелет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в столице Венгрии.