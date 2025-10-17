И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.2 комментария
Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.
Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.
Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.
Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.
Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.
Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.
Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.
Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.
Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.