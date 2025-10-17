И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.0 комментариев
Орбан назвал Будапешт самым подходящим местом для встречи Путина и Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров президентов России и США благодаря предсказуемой обстановке.
Виктор Орбан в утреннем эфире радиостанции Kossuth отметил, что Будапешт оказался единственным подходящим местом в Европе для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам премьера, оба лидера искали место с предсказуемой обстановкой для переговоров, и Будапешт полностью этому соответствует, передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что Венгрия – единственная страна в Европе, выступающая за мир.
«В Европе нет другого места, где это можно было бы сделать. Будапешт – единственное место в Европе, подходящее для этого», – отметил Орбан.
К миролюбивым государствам он также отнес Ватикан.
Премьер-министр сообщил, что в пятницу планирует телефонный разговор с Путиным, а накануне вечером обсуждал с Трампом подготовку к предстоящему саммиту. Он добавил, что Трамп не привык объяснять свои решения, однако другого варианта для встречи не оказалось.
По словам Орбана, сразу после разговора с президентом США, он распорядился создать в Венгрии организационный комитет для подготовки встречи.
Орбан уточнил, что стороны рассчитывают на скорую организацию саммита: госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны решить оставшиеся вопросы в течение недели. После этого, как ожидается, Путин и Трамп смогут встретиться в Будапеште уже через две недели.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.
Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.