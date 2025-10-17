Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа

Орбан назвал Будапешт самым подходящим местом для встречи Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

Виктор Орбан в утреннем эфире радиостанции Kossuth отметил, что Будапешт оказался единственным подходящим местом в Европе для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам премьера, оба лидера искали место с предсказуемой обстановкой для переговоров, и Будапешт полностью этому соответствует, передает ТАСС.

Орбан подчеркнул, что Венгрия – единственная страна в Европе, выступающая за мир.

«В Европе нет другого места, где это можно было бы сделать. Будапешт – единственное место в Европе, подходящее для этого», – отметил Орбан.

К миролюбивым государствам он также отнес Ватикан.

Премьер-министр сообщил, что в пятницу планирует телефонный разговор с Путиным, а накануне вечером обсуждал с Трампом подготовку к предстоящему саммиту. Он добавил, что Трамп не привык объяснять свои решения, однако другого варианта для встречи не оказалось.

По словам Орбана, сразу после разговора с президентом США, он распорядился создать в Венгрии организационный комитет для подготовки встречи.

Орбан уточнил, что стороны рассчитывают на скорую организацию саммита: госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны решить оставшиеся вопросы в течение недели. После этого, как ожидается, Путин и Трамп смогут встретиться в Будапеште уже через две недели.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность принять встречу лидеров России и США. П

Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.