Зачем в подрыве «Северных потоков» Запад хочет обвинить Россию

Из всех стран, прямо затронутых подрывом «Северных потоков», первой расследование начала Швеция. Дания и Германия, видимо, ей будут ассистировать. Россию не позвали. Хотя очевидно, что докопаться до истины на дне Балтики без участия хозяйки трубопровода вряд ли удастся. Более того, лидеры стран ЕС уже заявили, будто Москва сама взорвала собственные газопроводы. Какую выгоду им принесет распространение подобных мифов?

В среду вечером ФСБ, опираясь на материалы Генпрокуратуры, начала предварительное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК (акт международного терроризма), возбуждено уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, не позднее 26 сентября в районе острова шведского Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению трубопроводов, проложенных по дну Балтийского моря.

По этим газопроводам поставлялся природный газ в страны Евросоюза – как для промышленного использования, так и для отопления жилых помещений. В результате данных действий России «причинен существенный экономический ущерб», заявили в Генпрокуратуре.

В тот же вечер свое предварительное расследование начала Шведская служба безопасности, сообщил RT. Ведомство не исключает причастности иностранных государств. «Это может быть серьезным преступлением, частично направленным против интересов Швеции», – заявили в службе.

Берлин «находится в тесном контакте со своими датскими и шведскими партнерами» в связи с диверсиями. Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Если шведские следователи в итоге обвинят в этой диверсии Россию, это будет означать, что работа «Северного потока» прекратится вообще, – опасается гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. – Это также может стать причиной для дополнительных санкций, уже как бы за рамками украинского конфликта. И такой вывод следствия окончательно поставит крест на возможности восстановить пусть даже ограниченное наше энергетическое сотрудничество в будущем».

«Логика, которая используется на Западе, выглядит так: Москва решила сама привести в негодность свою трубу,

чтобы сократить поставки газа в рамках уже подписанных контактов, тем самым вызвать ажиотажный спрос, повысить цены и создать большие проблемы для ЕС в наступающем отопительном сезоне. Логика сомнительная, ее легко оспорить, но она уже стала одним из основных нарративов в отношении этой диверсии», – добавил аналитик.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отмечает, что к расследованию вправе подключиться коммерческая компания, которой принадлежат пострадавшие трубы, – швейцарская Nord Stream AG. Но чтобы добраться до истины, наверняка потребуется помощь других стран.

«Дания и Швеция могут предложить заинтересованным государствам присоединиться к расследованию. Эти страны могут обладать специальными знаниями, технологиями, опытом и другими качествами, которые позволят найти ответ на вопрос о причинах повреждений», – надеется собеседник.

Лабин подчеркивает, что формальной процедуры подобного необычного расследования не установлено и его участники будут «исходить из обстоятельств». Он не исключает, что к месту разрыва, на дно Балтики, скоро спустятся эксперты, которые разбираются в трубопроводной тематике, они осмотрят место повреждения. «Как правило, в такой ситуации создается соответствующая комиссия из профессионалов в той или иной области», – полагает юрист.

Прибалты и поляки обвинили Россию

Между тем Рига уже прямым текстом обвиняет в диверсии на газопроводах Москву. В телеинтервью Би-би-си министр обороны, вице-премьер Латвии Артис Пабрикс утверждал, что 21–22 сентября российские суда несколько раз проходили в том районе, где были повреждены трубопроводы. По его словам, «не нужны 120-процентные доказательства, чтобы знать, кто виновен».

Пабрикс призвал вернуться к вопросу обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры» всеми странами ЕС и НАТО.

Днем ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тоже заподозрил, что Россия сама повредила газопроводы. «Это нас сильно беспокоит. Это показывает, к каким средствам и механизмам способны прибегать россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу», – сказал он в эфире Польского телевидения. «Вероятно, это была диверсия. Вероятно, это сигнал со стороны России», – цитирует ТАСС Моравецкого. В отличие от Пабрикса, он оговорился, что Варшава еще ждет подтверждений своих догадок.

«Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии», – заметил по поводу обвинений пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет настаивать на том, чтобы Газпром как собственник трубы участвовал в расследовании. «У трубы есть собственник, и к собственности имеет отношение Газпром. Конечно же, без этого невозможно. Она же не бесхозная, эта труба», – передает ТАСС его слова.

Песков также обратил внимание на «эйфорию поляков», благодарящих США за диверсию. Очевидно, что он имел в виду поведение другого польского политика, бывшего главы МИДа Польши Радослава Сикорского, который, узнав о повреждениях на газопроводах, публично поблагодарил США.

«Безусловно, какую-то информацию можно всем нам, наверное, ожидать от датчан и от шведов. Именно у них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог, по идее, приблизиться к этим трубам. Это всем очень хорошо известно. Особенно военным специалистам», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что подрыв трубопроводов выгоден «только двум странам». «Первая – Украина, становящаяся монополистом поставок российского трубопроводного газа в Европу. Вторая – США, устраняющая из Европы значительную долю российского трубопроводного газа как конкурента американского сжиженного», – отметил он.

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По мнению сенатора, теперь американцы и украинцы «хором будут убеждать Европу, что это... очередная попытка России расколоть коллективный Запад с примкнувшими новобранцами вкупе». «Европе же предстоит трудный выбор – поверить на слово и в очередной раз продемонстрировать пресловутую евроатлантическую солидарность (читай – трусливую лояльность) либо набраться смелости и провести реальное и честное расследование. К которому, кстати, абсолютно готова Россия», – подчеркнул парламентарий.

А представитель МИД России Мария Захарова напомнила о прозвучавшей еще в феврале угрозе президента США Джо Байдена, «покончить с «Северным потоком». «Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины снова, тогда уже не будет «Северного потока», обещал тогда Байден, добавив «Мы покончим с этим». Фрагмент видео с выступлением Захарова опубликовала в своем Telegram-канале. «Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие», – поинтересовалась дипломат.

Отвечая на вопрос о том, не рассматривает ли Москва эту диверсию как casus belli (повод для войны), Захарова отметила, что наша страна уже применяет чрезвычайные меры, созвав по этому поводу в пятницу заседание Совбеза ООН.

Напомним, после ЧП газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто мог взорвать оба «Северных потока». Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.

В Белом доме подозрения Захаровой назвали «нелепыми». Так заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон. Там пояснили, что президент США вовсе не обещал уничтожить «Поток», он обещал лишь не допустить его ввод в работу.

Швеция, скорее всего, не заинтересована в том, чтобы предложить России присоединиться к расследованию, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Есть большая вероятность того, что Россию не допустят до расследования или предложат чисто номинальную форму участия», – посетовал он.

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Случайное внешнее воздействие

Внутренняя неисправность



На самом деле, по мнению эксперта, подобное расследование должно быть международным, в том числе с участием представителей незападного мира, например, Индии и Китая. При таком же формате расследования высоки шансы на то, что именно Россию и обвинят в диверсии, полагает собеседник.

«На Западе уже сформировался за эту пару дней такой мейнстрим – что «опять виновата Россия». Они и раньше говорили, что Россия во всем виновата, а теперь еще и применили это к истории с подрывом газопроводов. Хотя совершенно очевидно, что у России не было никакого смысла это делать, ведь газопровод можно было использовать как рубильник, как рычаг давления. Обвинения в адрес Москвы абсурдны», – убежден Митрахович.

По мнению эксперта, прежде всего, в диверсии были заинтересованы в США, потому что таким образом в Германии умолкнут последние голоса за восстановление отношений с Россией. Вслед за Кортуновым, Митрахович тоже не исключает, что итоги расследования могут стать поводом ввести дополнительные санкции против России.

Тем временем, тревогу в связи с диверсиями выразили и власти Венгрии, хотя эта страна расположена далеко от Балтики. Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто призвал теперь пристальнее следить за безопасностью другого – уже «Турецкого потока». «Сегодня «Турецкий поток» остается единственным газопроводом, по которому российский газ без перебоев транспортируется в Европу», – напомнил министр.

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