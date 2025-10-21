Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

Tекст: Андрей Резчиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявление главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии гарантий безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к совершению терактов.



«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», – сказал министр. По словам главы российского МИД, польская сторона своими судебными решениями «оправдала» подрыв газопроводов «Северный поток». Лавров отметил, что министр иностранных дел Польши теперь готов по решению суда помешать полету самолета российского лидера на переговоры с Трампом.

«То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

Как сообщают польские СМИ, в ответ на вопрос о возможном перелете самолета Владимира Путина в Будапешт Сикорский подчеркнул, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет», – заявил министр в интервью «Радио Rodzina», напомнив, что ордер МУС был выдан в 2023 году.

Вопрос о вероятном маршруте самолета российского лидера возник в контексте возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Речь об этом саммите шла в ходе недавней телефонной беседы обоих лидеров в конце прошлой недели.

В Будапеште уже выразили готовность обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал этот вопрос с помощником президента России Юрием Ушаковым. В Венгрии официально заявили о намерении выйти из МУС и в апреле этого года принимали с визитом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого также действует ордер МУС.

По мнению экспертов, заявления Сикорского могут навредить не только польско-американским отношениям, но и привести к разногласиям внутри самой страны. «Сложно понять, что побудило Сикорского сделать такое заявление. Возможно, это было сделано по решению внешних сил. Сейчас внешнюю политику Польши определяет Великобритания», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

Собеседник подчеркивает, что у Сикорского не было оснований использовать подобные формулировки, поскольку «Москва не обращалась к Варшаве с предложением предоставить свое воздушное пространство для пролета». «За все время, что я анализирую польскую внешнюю политику, никогда еще не видел ее настолько бездарной. Возможно, выпад Сикорского был сделан заранее, чтобы к полякам не обратились с идеей предоставить воздушное пространство для российского самолета», – предположил полонист.

Стремидловский напомнил, что у Польши испортились отношения не только с Россией, но и с Украиной и Германией, «а теперь Польша ссорится и с американцами». «Что произошло в польско-американских отношениях, что Сикорскому понадобилось делать столь провокационное заявление? По сути, он плюнул в лицо Марко Рубио и Дональду Трампу. Не припомню в польской истории периода, когда бы Варшава настолько безответственно и бездарно выстраивала отношения со странами, от которых зависит ее существование», – добавил эксперт.

«Глава польского МИД известен подобными заявлениями на грани фола. По сути, это лишь очередной образчик польской дипломатической истерии. Очевидно, что сейчас Польша выступает с позиции так называемых ястребов войны, которые болезненно воспринимают любые попытки диалога между Россией и США», – считает аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».

По ее словам, главная задача русофоба-Сикорского – это поддержка информационного шума, постоянные напоминания о «российской угрозе» и неизбежности конфронтации.

«Сюда же вписывается риторика и относительно украинского диверсанта Журавлева по делу «Северных потоков», и недавний визит главы МИД в британский парламент с демонстрацией «Герани». При этом открытый конфликт с Россией Польша позволить просто не может: вот и остается дергать тигра за хвост и ждать, чем закончится игра с огнем», – рассуждает Исмагилова.

Аналитик считает, что президент Польши Кароль Навроцкий, избранный при активной поддержке Трампа, демонстрирует куда более прагматичную позицию по отношению к США. «Навроцкий неоднократно встречался с Трампом, получал от него заверения в поддержке безопасности Польши и позиционирует себя как лидер из некой группы Трампа – правых консерваторов, набирающих популярность в Европе. Вполне логично, что со всеми этими вводными сейчас Навроцкий отмалчивается и ни в какие дипломатические склоки по украинскому конфликту особенно не вступает», – отметила эксперт.

В то же время Сикорский представляет правительство левых, возглавляемое премьером Дональдом Туском. «Они не особо радовались победе Трампа и не воодушевлены возможным урегулированием кризиса. Склоки внутри правящей верхушки продолжаются уже давно, однако стоит помнить, что украинский конфликт и его последствия гораздо шире, чем один конкретный балаган в европейской стране. Именно поэтому президент и правительство работают на то, чтобы конфликт продолжился, просто поддерживать его будет уже Европа, а не коллективный Запад», – пояснила аналитик.

Стремидловский согласен, что заявления Сикорского способны спровоцировать внутриполитические конфликты. «С одной стороны, Навроцкому необходимо демонстрировать жесткость как президенту, показывать готовность к жесткому диалогу с Москвой. Но с другой –

то, что устроил Сикорский, станет для президента вызовом, ведь ранее он позиционировал себя как политик, выстраивающий контакты с Трампом»,

– добавил политолог. С учетом отказа Польши выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого немецкими следователями в причастности к совершению диверсии на российских газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», сложилась «противоестественная и совершенно непонятная ситуация». «В конце концов у самой Польши есть трубопровод Baltic Pipe. И что мешает неизвестным террористам подорвать его?» – задается вопросом эксперт.

Однако Исмагилова объясняет стремление Польши к поддержке разных форм терроризма, включая невыдачу украинца немцам по делу «Северных потоков», готовностью поддерживать любые действия против России, даже если они являются террористическими и направлены против интересов так называемых союзников по ЕС.

«Более того, для польских политиков интересы антироссийской борьбы важнее европейской солидарности и правосудия, вообще какого-либо здравого смысла. Польша всегда стремилась играть роль передового форпоста Запада против России, и это желание толкает ее на поддержку самых радикальных и деструктивных действий. Невыдача украинца Германии – это не просто юридическое решение, а политическое заявление: Польша готова покрывать террористов, если их действия направлены против России, и плевать, как это смотрится в глазах немцев», – полагает аналитик.