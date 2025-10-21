  • Новость часаСовет FIS отказал российским спортсменам в участии в турнирах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    0 комментариев
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    8 комментариев
    21 октября 2025, 20:30 • Политика

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что заявление главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии гарантий безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к совершению терактов.

    «Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты», – сказал министр. По словам главы российского МИД, польская сторона своими судебными решениями «оправдала» подрыв газопроводов «Северный поток». Лавров отметил, что министр иностранных дел Польши теперь готов по решению суда помешать полету самолета российского лидера на переговоры с Трампом.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Как сообщают польские СМИ, в ответ на вопрос о возможном перелете самолета Владимира Путина в Будапешт Сикорский подчеркнул, что Польша уважает решения Международного уголовного суда (МУС). «Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет правительству задержать такой самолет», – заявил министр в интервью «Радио Rodzina», напомнив, что ордер МУС был выдан в 2023 году.

    Вопрос о вероятном маршруте самолета российского лидера возник в контексте возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Речь об этом саммите шла в ходе недавней телефонной беседы обоих лидеров в конце прошлой недели.

    В Будапеште уже выразили готовность обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал этот вопрос с помощником президента России Юрием Ушаковым. В Венгрии официально заявили о намерении выйти из МУС и в апреле этого года принимали с визитом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в отношении которого также действует ордер МУС.

    По мнению экспертов, заявления Сикорского могут навредить не только польско-американским отношениям, но и привести к разногласиям внутри самой страны. «Сложно понять, что побудило Сикорского сделать такое заявление. Возможно, это было сделано по решению внешних сил. Сейчас внешнюю политику Польши определяет Великобритания», – отметил политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник подчеркивает, что у Сикорского не было оснований использовать подобные формулировки, поскольку «Москва не обращалась к Варшаве с предложением предоставить свое воздушное пространство для пролета». «За все время, что я анализирую польскую внешнюю политику, никогда еще не видел ее настолько бездарной. Возможно, выпад Сикорского был сделан заранее, чтобы к полякам не обратились с идеей предоставить воздушное пространство для российского самолета», – предположил полонист.

    Стремидловский напомнил, что у Польши испортились отношения не только с Россией, но и с Украиной и Германией, «а теперь Польша ссорится и с американцами». «Что произошло в польско-американских отношениях, что Сикорскому понадобилось делать столь провокационное заявление? По сути, он плюнул в лицо Марко Рубио и Дональду Трампу. Не припомню в польской истории периода, когда бы Варшава настолько безответственно и бездарно выстраивала отношения со странами, от которых зависит ее существование», – добавил эксперт.

    «Глава польского МИД известен подобными заявлениями на грани фола. По сути, это лишь очередной образчик польской дипломатической истерии. Очевидно, что сейчас Польша выступает с позиции так называемых ястребов войны, которые болезненно воспринимают любые попытки диалога между Россией и США», – считает аналитик Кристина Исмагилова, автор отраслевого Telegram-канала «Варшавская русалка».

    По ее словам, главная задача русофоба-Сикорского – это поддержка информационного шума, постоянные напоминания о «российской угрозе» и неизбежности конфронтации.

    «Сюда же вписывается риторика и относительно украинского диверсанта Журавлева по делу «Северных потоков», и недавний визит главы МИД в британский парламент с демонстрацией «Герани». При этом открытый конфликт с Россией Польша позволить просто не может: вот и остается дергать тигра за хвост и ждать, чем закончится игра с огнем», – рассуждает Исмагилова.

    Аналитик считает, что президент Польши Кароль Навроцкий, избранный при активной поддержке Трампа, демонстрирует куда более прагматичную позицию по отношению к США. «Навроцкий неоднократно встречался с Трампом, получал от него заверения в поддержке безопасности Польши и позиционирует себя как лидер из некой группы Трампа – правых консерваторов, набирающих популярность в Европе. Вполне логично, что со всеми этими вводными сейчас Навроцкий отмалчивается и ни в какие дипломатические склоки по украинскому конфликту особенно не вступает», – отметила эксперт.

    В то же время Сикорский представляет правительство левых, возглавляемое премьером Дональдом Туском. «Они не особо радовались победе Трампа и не воодушевлены возможным урегулированием кризиса. Склоки внутри правящей верхушки продолжаются уже давно, однако стоит помнить, что украинский конфликт и его последствия гораздо шире, чем один конкретный балаган в европейской стране. Именно поэтому президент и правительство работают на то, чтобы конфликт продолжился, просто поддерживать его будет уже Европа, а не коллективный Запад», – пояснила аналитик.

    Стремидловский согласен, что заявления Сикорского способны спровоцировать внутриполитические конфликты. «С одной стороны, Навроцкому необходимо демонстрировать жесткость как президенту, показывать готовность к жесткому диалогу с Москвой. Но с другой –

    то, что устроил Сикорский, станет для президента вызовом, ведь ранее он позиционировал себя как политик, выстраивающий контакты с Трампом»,

    – добавил политолог. С учетом отказа Польши выдать Германии украинца Владимира Журавлева, подозреваемого немецкими следователями в причастности к совершению диверсии на российских газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», сложилась «противоестественная и совершенно непонятная ситуация». «В конце концов у самой Польши есть трубопровод Baltic Pipe. И что мешает неизвестным террористам подорвать его?» – задается вопросом эксперт.

    Однако Исмагилова объясняет стремление Польши к поддержке разных форм терроризма, включая невыдачу украинца немцам по делу «Северных потоков», готовностью поддерживать любые действия против России, даже если они являются террористическими и направлены против интересов так называемых союзников по ЕС.

    «Более того, для польских политиков интересы антироссийской борьбы важнее европейской солидарности и правосудия, вообще какого-либо здравого смысла. Польша всегда стремилась играть роль передового форпоста Запада против России, и это желание толкает ее на поддержку самых радикальных и деструктивных действий. Невыдача украинца Германии – это не просто юридическое решение, а политическое заявление: Польша готова покрывать террористов, если их действия направлены против России, и плевать, как это смотрится в глазах немцев», – полагает аналитик.

    Главное
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    Bloomberg: Европа разработала план из 12 пунктов по украинскому урегулированию
    Американские СМИ назвали нового возможного владельца CNN
    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Владимира Путина
    Аэропорт в Финляндии оказался на грани закрытия без рейсов из России
    МВД: Шесть из семи срабатываний видеокамер при розыске преступников - ложные
    Российская гимнастка завоевала лидерство в квалификации ЧМ в Джакарте

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации