    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    17 октября 2025, 20:00 • В мире

    Диверсия на «Северных потоках» начала разрушать авторитет Германии в ЕС

    Диверсия на «Северных потоках» начала разрушать авторитет Германии в ЕС
    @ RAFAL GUZ/EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Настойчивое желание правоохранителей ФРГ получить свидетельства для расследования подрыва «Северных потоков» столкнулось с несговорчивостью Польши и Италии. Эти две страны ЕС не желают экстрадировать подозреваемых в диверсии в Германию. Эксперты объясняют: Варшава и Рим хотят использовать ситуацию для решения накопившихся между ними и Берлином проблем. Удастся ли им это сделать, и как на происходящее реагировать России?

    Суд в Польше отказал Германии в выдаче украинского гражданина Владимира Журавлева, которого ФРГ подозревает в причастности к подрыву газопровода «Северный поток». Более того, как сообщает агентство Associated Press, Варшава приняла решение о немедленном освобождении потенциального виновника в диверсии из-под стражи.

    Как заявил адвокат обвиняемого Тимотеуш Папроцкий, его клиент «не признает вину, поскольку он не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему немецкая сторона выдвинула к нему претензии». Ситуацию прокомментировал также премьер-министр Польши Дональд Туск.

    «Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши и в интересах сохранения достоинства и справедливости», – заявил он, подчеркнув, что этот вопрос не рассматривается как значимый для Варшавы. Примечательна, что схожая ситуация развивается и в Италии.

    Там кассационный суд удовлетворил иск защиты другого подозреваемого в подрыве газопровода, украинца Сергея Кузнецова, по вопросу отмены решения о его экстрадиции в ФРГ. При этом в ходе прений, адвокат мужчины добился признания ошибочности юридической квалификации вменяемого в ордере на арест деяния, пишет ANSA.

    Напомним, еще в конце августа немецкая газета  Die Zeit в совместном расследовании с Suddeutsche Zeitung и ARD установила личности участников подрыва «Северных потоков». Их координатором выступил Сергей Кузнецов, который занимал командную должность в ВСУ. Помимо него в группе состояли профессиональный дайвер Валерия Т., а также ее коллеги-преподаватели Владимир С. и Евгений У.

    При этом еще в 2023 году Spiegel утверждал, что следы по делу о «Северных потоках» ведут на Украину. Как показало расследование, данная операция получила название «Диаметр», а разрабатывали ее высокопоставленные украинские офицеры под руководством некоего старшего генерала спецназа. Кроме того, издание писало, что диверсию мог курировать Залужный.

    Сам подрыв «Потоков» произошел 26 сентября 2022 года. Данное событие произвело широкий международный резонанс, породив большое число журналистских материалов, пытающихся разобраться в произошедшем. Автором одного из них стал американский репортер Сеймур Херш. В 2023-м он выпустил статью, в которой возложил ответственность за диверсию на администрацию Джо Байдена.

    «Поведение Италии и Польши объясняется набором противоречий, который сформировался в их диалоге с Германией. Отношения этих стран далеко не самые безоблачные: периодически между ними вспыхивает конфронтация по самым разным вопросам внутриевропейской политики», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Например, Варшава в последнее время активно продвигает тему выплат репараций со стороны Берлина за разрушения, причиненные Третьим Рейхом республике в период Второй Мировой. ФРГ всячески «уворачивается» от попыток принудить ее к платежу, что отрицательно сказывается на отношениях с Польшей», – поясняет он.

    «Италия же, будучи южной страной ЕС, часто выказывает недовольство по поводу экономической политики объединения и методов распределения бюджетных средств внутри союза. Периодически такая политика Рима приводит к словесным перепалкам с Берлином. Имеются расхождения и по другим, менее заметным вопросам. Собственно, подобное скопление проблем и создало

    ситуацию, в которой Польша и Италия пытаются использовать расследование подрыва «Северных потоков» в свою пользу.

    Скорее всего, страны хотят подобным образом надавить на ФРГ по другим направлениям, чтобы Германия оказалась более сговорчивой в ответ на их требования», – акцентирует собеседник.

    «И Варшава, и Рим понимают, что происходящее – чрезвычайно важно для Берлина. Фактически, немецкое правительство своим желанием разобраться в произошедшем поставило себя в очень сложную ситуацию. То рвение, с которым оно принялось за дело, наглядно показывает, что правоохранители ФРГ ставят расследование в качестве приоритета», – рассуждает он.

    «На этом фоне реализация данной цели откровенно затягивается из-за «подножек» со стороны союзников по линии ЕС. Если Германии не удастся надавить на Польшу и Италию, то ее репутация как лидера объединения рискует обвалиться. Пока остается неясным, есть ли у ФРГ рычаги давления на своих оппонентов», – говорит эксперт.

    «Если таковые имеются, то страна их непременно применит.

    России же в этой ситуации необходимо проявить понимание. Очевидно, что без участия Москвы расследование рискует зайти в тупик. Теоретически, мы бы могли даже предложить Германии помощь в этой работе. Вряд ли Берлин ее примет, но мы, по крайней мере, продемонстрируем конструктивный подход», – уточняет Соколов.

    Более критично ситуацию оценивает германский политолог Александр Рар. По его мнению, ФРГ не станет давить ни на Польшу, ни на Италию. «Немецкие власти сами тихо рады тому, что расследование подрыва «Северных потоков» затрудняется. Никто не хочет бросать тень на руководство Украины», – считает он.

    «А между тем, Польша прямым текстом обвиняет Германию в том, что она вместе с Россией построила газопроводы вопреки мнению Варшавы. Однако за отказом экстрадировать обвиняемых скрывается и нечто большее: Польша не желает, чтобы весь мир узнал и о ее собственной причастности к диверсии», – пояснил собеседник.

    «Еще больше в европейских странах, включая Германию, боятся, что расследования и последующий суд могут выявить настоящего «заказчика» теракта в Балтийском море – администрацию экс-главы Белого дома Джо Байдена. Никому на Западе не нужен столь громкий скандал, который, к тому же, потенциально сыграет на руку Москве», – заключил Рар.

