Tекст: Евгений Поздняков

Экипаж яхты «Андромеда», якобы причастный к подрыву «Северного потока», действовал по заданию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, уверяет немецкая пресса. Как сообщает издание Welt, именно он формировал команду, ответственную за совершение диверсии. Примечательно, что СМИ Германии не в первый раз устанавливают связь между терактом и силовиками с Украины.

Так, в конце августа Die Zeit в совместном расследовании с Suddeutsche Zeitung и ARD установила личности участников операции. Ее координатором выступил Сергей Кузнецов, который занимал командную должность в ВСУ. Помимо него в группе состояли профессиональный дайвер Валерия Т., а также ее коллеги-преподаватели Владимир С. и Евгений У.

При этом еще в 2023 году Spiegel утверждал, что следы по делу о «Северных потоках» ведут на Украину. Как показало расследование, данная операция получила название «Диаметр», а разрабатывали ее высокопоставленные украинские офицеры под руководством некоего старшего генерала спецназа. Кроме того, издание писало, что диверсию мог курировать Залужный.

Напомним, подрыв трех из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток –2» произошел 26 сентября 2022 года. Данное событие произвело широкий международный резонанс, породив большое число журналистских материалов, пытающихся разобраться в произошедшем. Автором одного из них стал американский репортер Сеймур Херш. В 2023 он выпустил статью, в которой возложил ответственность за диверсию на администрацию Джо Байдена. В частности, по его оценке, американское правительство было заинтересовано в разрушении данной инфраструктуры для предотвращения возобновления сотрудничества России и ЕС в энергетической сфере.

В России неоднократно заявляли, что за подрывом стратегически важных газопроводов стоит не Украина, а США. В частности, об этом в 2024 говорил помощник президента России Николай Патрушев. Эксперты также отмечали, что с технической точки зрения диверсионная операция такого уровня могла быть выполнена только с участием водолазных спецподразделений таких государств, как США, Британия и Норвегия.

Что касается нынешнего всплеска интереса к теракту, то он может быть вызван организацией возможных президентских выборов на Украине.

По данным социологов, Залужный остается лидером симпатий на Украине и в рейтингах превосходит Зеленского. При этом они оба так или иначе связаны с Лондоном. «Немцы начинают топить Залужного. У них свой кандидат на пост главы государства – мэр Киева Виталий Кличко», – пишет политолог Марат Баширов.

Ранее, к слову, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Кличко давно и тесно связан с немецкими элитами, которые имеют особое мнение не только по украинскому кризису, но и по внутриполитическому устройству страны. Так, еще до Майдана 2014 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель была в числе главных лоббистов Кличко на пост будущего президента Украины.

Однако в результате консенсуса между ЕС, США и украинскими олигархами на выборах президента после госпереворота в Киеве в 2014 году победил признанный в России экстремистом Петр Порошенко, а Кличко досталась должность мэра Киева. Позже олигарх Дмитрий Фирташ на суде в Вене подтвердил данную схему. Сам же Кличко от своих амбиций не отказался.

В этой связи массовые обвинения немецкой прессы в сторону Валерия Залужного, а не Владимира Зеленского называет «интересным сигналом» и экономист Антон Любич. «Нужно ли объяснять, чей этот генерал протеже? Кто хотел бы видеть его новым президентом Украины? И что это означало бы для перспектив урегулирования?», – перечисляет вопросы он. Впрочем, есть и другие мнения.

«Думаю, ключевая задача немецких СМИ заключалась в том, чтобы окончательно снять с западных стран подозрения в причастности к подрыву газопроводов. Однако независимые эксперты единодушно утверждают, что без поддержки государств НАТО Украина не смогла бы осуществить эту операцию»,

– отмечает политолог Лариса Шеслер.

«Здесь присутствует и электоральная составляющая. По всей видимости, Запад сделал ставку на проверенного и управляемого Зеленского. Он выглядит более предсказуемым кандидатом, чем амбициозный Залужный. Теперь судьба экс-главкома зависит исключительно от его готовности играть роль технического кандидата на выборах», – продолжает эксперт.

«Если он откажется, у Киева и Брюсселя найдется группа кандидатов для создания видимости демократических выборов. Среди них – Петр Порошенко, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, экс-советник офиса президента Алексей Арестович (все трое признаны в России экстремистами) и другие», – добавляет Шеслер.

«Мы видим, что Лондон иногда действует вразрез с консолидированной позицией ЕС. Эти противоречия могли проявиться и в истории с «Северными потоками». При этом я скептически отношусь к способности немецкого ставленника Кличко составить конкуренцию Зеленскому», – признает аналитик.

«Что касается Залужного, думаю, он опровергнет свою причастность к подрывам, но сделает это позже и опосредованно – например, через большую колонку в разделе мнений какого-либо западного издания», – прогнозирует Шеслер.

Подрыв «Северных потоков» сегодня используется как один из ключевых факторов в рамках возможной гонки за пост президента Украины,

отмечает политолог Владимир Корнилов. «На мой взгляд, диверсант Кузнецов неслучайно оказался в Италии. Он мог и дальше скрываться, но, видимо, его вынудили направиться в эту страну», – считает он.

«Как только его поймали – вся западная пресса вновь заполнилась статьями о причастности Залужного к теракту. Вполне возможно, что мы имеем дело с продуманным планом Зеленского по наращиванию давления на своего основного конкурента – экс-главкома ВСУ ввиду его рейтингов», – рассуждает собеседник.

«Сейчас, когда перспектива организации выборов становится осязаемой, действующим властям Украины пришлось вновь взяться за борьбу с наиболее вероятным оппонентом. Западная пресса им в этом с охотой подыгрывают: из Зеленского строят непогрешимого лидера, который якобы был не в курсе произвола военных», – добавляет эксперт.

«Не исключаю, что рано или поздно Залужный лишится своего дипломатического статуса. Это будет означать не только понижение в рамках карьеры, но и потерю неприкосновенности, что развяжет руки европейским следователям в его отношении. В процессе политической борьбы на Украине придерживаются простого принципа: все средства хороши», – говорит он.

«Тем не менее, в борьбу между государствами Европы за право назначить своего ставленника на пост президента мне верится слабо. Не думаю, что у них хватит сил и воли вступать в подобные «закулисные игры». В конечном счете, на Украине сильно британское и американское влияние. Германии тут вклиниться бы некуда, но и исключать этих попыток не стоит», – заключил Корнилов.