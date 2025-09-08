  • Новость часаХуситы заявили об атаке на район ядерного центра Израиля
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 19:35 • Политика

    Подрыв «Северных потоков» стал влиять на выбор следующего президента Украины

    Подрыв «Северных потоков» стал влиять на выбор следующего президента Украины
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины?

    Экипаж яхты «Андромеда», якобы причастный к подрыву «Северного потока», действовал по заданию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, уверяет немецкая пресса. Как сообщает издание Welt, именно он формировал команду, ответственную за совершение диверсии. Примечательно, что СМИ Германии не в первый раз устанавливают связь между терактом и силовиками с Украины.

    Так, в конце августа Die Zeit в совместном расследовании с Suddeutsche Zeitung и ARD установила личности участников операции. Ее координатором выступил Сергей Кузнецов, который занимал командную должность в ВСУ. Помимо него в группе состояли профессиональный дайвер Валерия Т., а также ее коллеги-преподаватели Владимир С. и Евгений У.

    При этом еще в 2023 году Spiegel утверждал, что следы по делу о «Северных потоках» ведут на Украину. Как показало расследование, данная операция получила название «Диаметр», а разрабатывали ее высокопоставленные украинские офицеры под руководством некоего старшего генерала спецназа. Кроме того, издание писало, что диверсию мог курировать Залужный.

    Напомним, подрыв трех из четырех нитей газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток –2» произошел 26 сентября 2022 года. Данное событие произвело широкий международный резонанс, породив большое число журналистских материалов, пытающихся разобраться в произошедшем. Автором одного из них стал американский репортер Сеймур Херш. В 2023 он выпустил статью, в которой возложил ответственность за диверсию на администрацию Джо Байдена. В частности, по его оценке, американское правительство было заинтересовано в разрушении данной инфраструктуры для предотвращения возобновления сотрудничества России и ЕС в энергетической сфере.

    В России неоднократно заявляли, что за подрывом стратегически важных газопроводов стоит не Украина, а США. В частности, об этом в 2024 говорил помощник президента России Николай Патрушев. Эксперты также отмечали, что с технической точки зрения диверсионная операция такого уровня могла быть выполнена только с участием водолазных спецподразделений таких государств, как США, Британия и Норвегия.

    Что касается нынешнего всплеска интереса к теракту, то он может быть вызван организацией возможных президентских выборов на Украине.

    По данным социологов, Залужный остается лидером симпатий на Украине и в рейтингах превосходит Зеленского. При этом они оба так или иначе связаны с Лондоном. «Немцы начинают топить Залужного. У них свой кандидат на пост главы государства – мэр Киева Виталий Кличко», – пишет политолог Марат Баширов.

    Ранее, к слову, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Кличко давно и тесно связан с немецкими элитами, которые имеют особое мнение не только по украинскому кризису, но и по внутриполитическому устройству страны. Так, еще до Майдана 2014 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель была в числе главных лоббистов Кличко на пост будущего президента Украины.

    Однако в результате консенсуса между ЕС, США и украинскими олигархами на выборах президента после госпереворота в Киеве в 2014 году победил признанный в России экстремистом Петр Порошенко, а Кличко досталась должность мэра Киева. Позже олигарх Дмитрий Фирташ на суде в Вене подтвердил данную схему. Сам же Кличко от своих амбиций не отказался.

    В этой связи массовые обвинения немецкой прессы в сторону Валерия Залужного, а не Владимира Зеленского называет «интересным сигналом» и экономист Антон Любич. «Нужно ли объяснять, чей этот генерал протеже? Кто хотел бы видеть его новым президентом Украины? И что это означало бы для перспектив урегулирования?», – перечисляет вопросы он. Впрочем, есть и другие мнения.

    «Думаю, ключевая задача немецких СМИ заключалась в том, чтобы окончательно снять с западных стран подозрения в причастности к подрыву газопроводов. Однако независимые эксперты единодушно утверждают, что без поддержки государств НАТО Украина не смогла бы осуществить эту операцию»,

    – отмечает политолог Лариса Шеслер.

    «Здесь присутствует и электоральная составляющая. По всей видимости, Запад сделал ставку на проверенного и управляемого Зеленского. Он выглядит более предсказуемым кандидатом, чем амбициозный Залужный. Теперь судьба экс-главкома зависит исключительно от его готовности играть роль технического кандидата на выборах», – продолжает эксперт.

    «Если он откажется, у Киева и Брюсселя найдется группа кандидатов для создания видимости демократических выборов. Среди них – Петр Порошенко, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, экс-советник офиса президента Алексей Арестович (все трое признаны в России экстремистами) и другие», – добавляет Шеслер.

    «Мы видим, что Лондон иногда действует вразрез с консолидированной позицией ЕС. Эти противоречия могли проявиться и в истории с «Северными потоками». При этом я скептически отношусь к способности немецкого ставленника Кличко составить конкуренцию Зеленскому», – признает аналитик.

    «Что касается Залужного, думаю, он опровергнет свою причастность к подрывам, но сделает это позже и опосредованно – например, через большую колонку в разделе мнений какого-либо западного издания», – прогнозирует Шеслер.

    Подрыв «Северных потоков» сегодня используется как один из ключевых факторов в рамках возможной гонки за пост президента Украины,

    отмечает политолог Владимир Корнилов. «На мой взгляд, диверсант Кузнецов неслучайно оказался в Италии. Он мог и дальше скрываться, но, видимо, его вынудили направиться в эту страну», – считает он.

    «Как только его поймали – вся западная пресса вновь заполнилась статьями о причастности Залужного к теракту. Вполне возможно, что мы имеем дело с продуманным планом Зеленского по наращиванию давления на своего основного конкурента – экс-главкома ВСУ ввиду его рейтингов», – рассуждает собеседник.

    «Сейчас, когда перспектива организации выборов становится осязаемой, действующим властям Украины пришлось вновь взяться за борьбу с наиболее вероятным оппонентом. Западная пресса им в этом с охотой подыгрывают: из Зеленского строят непогрешимого лидера, который якобы был не в курсе произвола военных», – добавляет эксперт.

    «Не исключаю, что рано или поздно Залужный лишится своего дипломатического статуса. Это будет означать не только понижение в рамках карьеры, но и потерю неприкосновенности, что развяжет руки европейским следователям в его отношении. В процессе политической борьбы на Украине придерживаются простого принципа: все средства хороши», – говорит он.

    «Тем не менее, в борьбу между государствами Европы за право назначить своего ставленника на пост президента мне верится слабо. Не думаю, что у них хватит сил и воли вступать в подобные «закулисные игры». В конечном счете, на Украине сильно британское и американское влияние. Германии тут вклиниться бы некуда, но и исключать этих попыток не стоит», – заключил Корнилов.

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

