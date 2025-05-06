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    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня

    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»

    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по «Северным потокам» вызывает целый ряд вопросов. В частности, не понятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может «сдать» европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

    5 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Вашингтон сообщил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки».

    Американский лидер заявил журналистам, что мог бы сообщить, кто несет ответственность за диверсию, если бы обратился к определенным людям, передает ТАСС. «Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам это сказать без того, чтобы тратить много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – отметил американский лидер.

    Также Трамп подтвердил, что не поддерживает обвинения в адрес России по поводу подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2». По его словам, Вашингтон не планирует инициировать отдельное внутреннее расследование по данному делу.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ожидает выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов на этих газопроводах.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    6 мая 2025, 09:47 • Новости дня
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз готовит публикацию плана по прекращению импорта российского газа и постепенному отказу от действующих контрактов до конца 2027 года, среди его положений – запрет новых сделок и спотовых контрактов.

    Европейский союз во вторник представит план запрета новых газовых сделок с Россией до конца года и поэтапного расторжения существующих контрактов с Москвой к концу 2027 года, передает Reuters со ссылкой на трех чиновников ЕС.

    «По их словам, дорожная карта будет включать предложение в июне запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года», – сказано в сообщении.

    Дорожная карта также будет включать обязательство внести юридическое предложение о запрете импорта российского газа и сжиженного природного газа по действующим контрактам к концу 2027 года. При этом информаторы уточнили, что эти сведения могут измениться.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств и объяснили, почему их планы не законны.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа угрожает любому российскому газу.


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    6 мая 2025, 02:29 • Новости дня
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    Шойгу заявил о запуске НАТО и ЕС программ для подготовки войны с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В НАТО и Евросоюзе запущены программы по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Параллельно подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – заявил Шойгу в статье, опубликованной в «Российской газете».

    Он подчеркнул, что «под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией».

    Шойгу отметил, что эти шаги объясняются «русофобскими» тезисами в стиле «геббельсовской пропаганды». По его словам, в сложившихся условиях возрастает роль Совета безопасности России – «единственного органа, которым в соответствии с Конституцией России лично руководит президент», передает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Россия обязана сделать все для разгрома нацизма и не допустить изменений мировой карты по сценарию глобалистов. Он добавил, что страна активно развивает национальную оборону на фоне гибридной войны со стороны Запада, а безопасность России напрямую связана с экономикой и научно-техническим развитием.

    По словам Шойгу, западные спецслужбы ведут масштабную подрывную деятельность против России, стремясь добиться ее стратегического поражения. Он также отметил, что ход специальной военной операции на Украине существенно изменил глобальный баланс сил. Вопрос о вступлении Украины в НАТО, по словам Шойгу, временно остался в стороне после прихода к власти новой администрации США, но полностью не снят с повестки Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помимо концентрации войск в странах Прибалтики, НАТО обратило дополнительное внимание на южное направление – Румынию и украинское побережье Черного моря. Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, облегчающие применение крупных группировок войск на данном участке.

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    5 мая 2025, 22:48 • Новости дня
    Сийярто назвал выход США из переговоров по Украине плохой новостью

    Сийярто заявил о рисках прекращения участия США в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США способны повлиять на урегулирование конфликта, и прекращение их участия негативно отразится на мире, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что только у Вашингтона есть реальные возможности договориться с Киевом и Москвой об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что наибольшие шансы добиться мира на Украине есть именно у президента США Дональда Трампа. Он добавил, что пока Соединенные Штаты не заявили о полном отказе от участия в мирном процессе. Глава венгерского МИД выразил надежду, что США продолжат попытки дипломатического урегулирования ситуации.

    После выступления в городе Печ Сийярто прокомментировал и референдум в Венгрии по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз. Венгерские власти выступают против поспешного приема Украины в ЕС, считая, что это может нанести ущерб экономике Европы и втянуть ее в прямой конфликт с Россией. Будапешт пообещал учитывать мнение граждан, выраженное на референдуме, при дальнейших переговорах с Брюсселем.

    Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность выхода своей страны из переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

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    5 мая 2025, 21:37 • Новости дня
    Вашингтон положительно оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине

    Трамп оценил решение России объявить трехдневное перемирие на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина ввести трехдневное перемирие на Украине, приуроченное к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

    Президент США Дональд Трамп положительно оценил решение российского лидера Владимира Путина объявить перемирие на Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    «Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», – сказал он журналистам в Белом доме.

    Трамп отметил, что трехдневное прекращение огня, объявленное президентом Путиным, может показаться незначительным. Однако, по мнению американского лидера, это важный шаг, учитывая предысторию конфликта. Трамп выразил надежду на дальнейшее развитие событий в направлении урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая.

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    5 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии 80-летия Победы над фашистской Германией европейские страны и киевские власти пытаются исказить историческое значение памятной даты, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    «Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», – сообщило пресс-бюро ведомства, передает ТАСС.

    В СВР также заявили, что Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов даже осознавая угрозу своей репутации. Отмечается, что такие действия демонстрируют поддержу авантюрных решений со стороны неонацистского киевского режима.

    В СВР подчеркнули, что именно так следует трактовать решение властей Германии не допускать послов России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы над фашистской Германией.

    В сообщении пресс-бюро говорится: «Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации... и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране».

    Ранее СВР сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы в стране, чтобы омрачить празднование 80-летия Великой Победы 9 мая, а также заявила о попытках Запада переписать историю Победы.

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    5 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль назвал необходимой встречу Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, однако конкретных договоренностей по дате и месту ее проведения пока не существует.

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул: «Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях».

    Песков отметил, что для организации такой встречи нужны дополнительные контакты между Москвой и Вашингтоном, которые были ранее запущены и продолжаются сейчас. На данный момент конкретных договоренностей по поводу встречи нет, передает ТАСС.

    Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

    В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

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    5 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Макрон заявил о вреде политики Трампа для научных исследований

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении научных исследований.

    На конференции в Сорбонне Макрон заявил, что еще несколько лет назад было невозможно представить, что одна из крупнейших демократий мира станет сокращать исследовательские программы из-за упоминания слова «разнообразие» или начнет отменять визы для ученых, внесших вклад в ее цифровую безопасность, передает РИА «Новости».

    По словам Макрона, США, чья экономическая мощь и инновационный потенциал во многом опираются на свободу научной мысли, совершают серьезную ошибку, ограничивая развитие исследовательских программ. Как отметил французский президент, эти шаги могут отрицательно сказаться на позиции страны в мировом научном сообществе.

    Ранее президент США объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету, подчеркнув претензии к политике вуза. Также сообщалось, что министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.

    Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования для научных и образовательных проектов.

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    5 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Запад обсудил передачу Киеву дополнительных систем Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Западные союзники Украины ведут переговоры о поставках Киеву дополнительных систем ПВО  Patriot, стремясь достичь соглашения до июньского саммита НАТО, сообщил источник Reuters.

    По его данным, США и Греция входят в число потенциальных поставщиков систем Patriot, передает ТАСС.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, New York Times узнала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    При этом власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники. Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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    5 мая 2025, 13:59 • Новости дня
    Еврокомиссия решила представить план отказа от газа России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия готовит к утверждению стратегию, которая предусматривает полный отказ от импорта российского газа и будет презентована депутатам Европарламента 6 мая.

    Еврокомиссия представит 6 мая в Европарламенте в Страсбурге план по прекращению импорта газа из России, сообщил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе. По его словам, коллегия Еврокомиссии планирует утвердить этот документ на заседании уже завтра, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юристы указали на тщетность попыток Евросоюза отказаться от российских газовых обязательств. Евросоюз заявил о планах полностью отказаться от поставок газа из России к 2028 году. Евросоюз отложил реализацию плана по отказу от российских энергоносителей.

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    6 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Министр образования США объявила о прекращении господдержки Гарвардского университета

    Министр образования США лишила Гарвард всех федеральных грантов на 2,2 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Гарвардский университет лишился права на новые государственные гранты в США после обвинений в нарушении закона и отказе изменить кадровую политику, заявила министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алану Гарберу.

    Гарвардский университет больше не будет получать государственное финансирование и не сможет рассчитывать на новые гранты, передает РИА «Новости».

    Министр образования США Линда Макмэхон в письме президенту Гарварда Алана Гарбера заявила, что вуз «насмехается над системой высшего образования», приглашая иностранных студентов, причастных к насильственным действиям на территории кампуса.

    В письме, опубликованном на странице Макмэхон в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), говорится: «Гарвард не должен ожидать грантов от федерального правительства, поскольку больше они предоставляться не будут. Гарвард прекратит быть финансируемым государством институтом».

    Министр также обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах и неподчинении решению Верховного суда об отмене расовой дискриминации. По словам Макмэхон, отсутствие изменений в политике администрации Гарварда привело к прекращению выделения новых грантов.

    Ранее власти США приняли решение лишить Гарвардский университет госфинансирования на сумму 2,2 млрд долларов после отказа руководства вуза выполнить требования Белого дома относительно кадровой и образовательной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о решении администрации отменить налоговые привилегии Гарвардскому университету.

    Противостояние между Гарвардом и властями США усилилось после блокировки финансирования, необходимого университету для научных и образовательных проектов. Гарвардский университет отказался выполнять требования администрации Трампа, что привело к заморозке более 2 млрд долларов в грантах и контрактах, при этом это решение поддержало академическое сообщество.

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    6 мая 2025, 10:55 • Новости дня
    Politico: Трамп ослабил позиции нового канцлера Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала главных оппонентов Фридриха Мерца – партию «Альтернатива для Германии», которая недавно была признана немецкой разведкой «доказанно экстремистской», пишет Politico.

    Мерц официально займет пост канцлера Германии во вторник, но уже столкнулся с попытками подорвать его позиции, передает Politico.

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, маркировка AfD экстремистами – это «тирания под видом закона», а настоящей угрозой считает миграционную политику немецкого истеблишмента.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласился с этой позицией, сравнив действия официального Берлина с возведением Берлинской стены.

    Мерц, возглавляющий христианских демократов, отказался вступать в коалицию с АдГ, несмотря на усиление правых. Вместо этого он создал правительство с социал-демократами, которые показали худший результат за всю новейшую историю Германии.

    По мнению издания, это привело к формированию самой слабой «большой коалиции» за десятилетия, что, как отмечают оппоненты, делает Мерца уязвимым для атак со стороны АдГ.

    Politico подчеркивает, что поддержка Трампа может усилить позиции АдГ, снять с нее часть общественных табу и усилить давление на Мерца на фоне растущей популярности правых.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» обратилась в суд с иском против решения контрразведки о признании АдГ правоэкстремистской организацией, требуя отмены решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри Германии.

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    6 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Против администрации Трампа подали в суд 18 штатов за угрозу ветровой энергетике

    Восемнадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за моратория на ветроэнергию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генпрокуроры 18 штатов США считают, что приостановка выдачи разрешений на проекты ветровой энергетики, инициированная администрацией Трампа, приведет к потере инвестиций и рабочих мест в секторе, пишет NYT.

    Иск против администрации президента США Дональда Трампа против блокировки выдачи федеральных разрешений на проекты ветровой энергетики подан восемнадцатью штатами в связи с тем, что подобные действия властей угрожают ветроэнергетической отрасли, рискуют лишить тысячи людей работы, а также заморозить миллиарды инвестиций, пишет The New York Times (NYT).

    «Эта администрация разрушает один из самых быстрорастущих источников чистой, надежной и доступной энергии в нашей стране», – заявила генпрокурор Летиция Джеймс из Нью-Йорка, которая является одним из истцов.

    По ее словам, мораторий грозит потерей тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и миллиардов инвестиций и задерживает переход от ископаемого топлива, которое вредит здоровью людей и всей планете.

    Остановка федеральных разрешений на ветровую энергетику была впервые изложена в указе от 20 января, одном из документов, которые президент Трамп подписал сразу после вступления в должность. Он предписал агентствам остановить все разрешения на ветровые электростанции, ожидающие рассмотрения на федеральном уровне.

    Ветровая промышленность обеспечивает около 10% электроэнергии страны и разрабатывает множество новых проектов, особенно на Великих равнинах и в Атлантическом океане.

    Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс обвинила генеральных прокуроров-демократов в юридических уловках, заявив, что «американцы в «синих» штатах не должны расплачиваться за радикальную климатическую повестку демократов».

    В иске также содержится требование к федеральному суду немедленно запретить любые действия, блокирующие развитие ветроэнергетики, и признать указ администрации Трампа незаконным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США на Международной саммите по энергобезопасности в Лондоне выступили против «опасной» политики в отношении ископаемого топлива. Американская делегация заявила о «вредной и опасной» политике отказа от ископаемого топлива.

    В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию.

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