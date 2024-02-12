Правда о «Северных потоках» вдребезги разобьет трансатлантическое единство

Диверсии на «Северных потоках» остаются самой большой миной замедленного действия под зданием североатлантического единства, да и единства Евросоюза тоже. На днях германские издания Suddeutsche Zeitung и Die Zeit сообщили о том, что Швеция намерена прекратить расследование в отношении взрывов на газопроводах ввиду того, что само оно якобы зашло в тупик.

В деле так и не появились подозреваемые, да и сами обстоятельства событий, произошедших в Балтийском море близ острова Борнхольм в сентябре 2022 года, детализировать тоже не удалось. Стокгольм передаст собранные материалы, в том числе фрагменты взорванных труб, Берлину – германская прокуратура обещала продолжить следствие самостоятельно.

Судя по всему, вокруг расследования диверсии началась большая игра. Охлаждение отношений ЕС и США на фоне неопределенности вокруг продолжения американской помощи Украине и ожидания возвращения Дональда Трампа в Белый дом, делает тему «Северных потоков» по-настоящему взрывоопасной. Дело в том, что какими бы сложными ни были отношения Евросоюза и США, зависимый от Вашингтона Брюссель едва ли решится на бунт. Для этого должно произойти какое-то по-настоящему экстраординарное событие, которое вызовет информационный эффект такого масштаба, который снесет любые предохранители в отношениях ЕС и США.

Напряжение на Европейском континенте стремительно нарастает. На днях министр финансов Германии Кристиан Линднер прямо заявил о неконкурентоспособности экономики страны. Свежие данные Статистического бюро Германии зафиксировали снижение ВВП страны в 2023 году на 0,3%. А данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорят о росте экономики Германии в 2024 году на те же 0,3%. Таким образом, как минимум в течение двух лет экономическое развитие страны будет болтаться на околонулевых, если не отрицательных значениях.

«Мы больше неконкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста» – заявил Линднер. Экономический спад в крупнейшей экономике Евросоюза, возвышение голоса Польши, которая при всем этом остается главным реципиентом общих средств в ЕС (по итогам 2022 года Польша получила от ЕС на 16,6 млрд евро больше, чем внесла в общую кассу Евросоюза), откровенная фронда венгерских и словацких лидеров Орбана и Фицо и череда других проблем делают положение европейского объединения народов максимально шатким.

Открыто о развале Евросоюза уже говорит набирающая популярность «Альтернатива для Германии». Ее лидер Алиса Вайдель недавно сообщила, что партия будет настаивать на проведении в стране референдума о членстве в ЕС в стиле Brexit, когда придет к власти. И если сейчас выход Германии из ЕС кажется невозможным, то уже завтра настроения экономического эгоизма могут возобладать, став мейнстримом.





И вот тут-то тема «Северных потоков» придется как нельзя кстати. Если взять за основу версию американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, к подрыву газопровода прямо причастны американские и норвежские спецслужбы. А значит, речь идет о сознательном нанесении ущерба критической инфраструктуре Германии государствами-партнерами последней. А с учетом того, что заменой российскому трубопроводному газу стали американский сжиженный газ и газ, поступающий из Норвегии, диверсия и вовсе приобретает мрачный с точки зрения экономических интересов Берлина оттенок.

Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии на газопроводах, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба. Понятно и то, что такое заявление может последовать только с отставкой правительства Олафа Шольца, критического ослабления позиций евробюрократов в лице Урсулы фон дер Ляйен и неизбежного прихода Дональда Трампа к власти. Совпадение этих трех условий не кажется таким уж невозможным. А вот уголовное преследование высших должностных лиц, тем или иным образом причастных к решению о подрыве «Северных потоков», сложись вышеописанный пазл, более чем вероятно.

Надо понимать, что именно по этой причине Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии.