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    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    7 февраля 2024, 02:29 • Новости дня

    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»

    Херш объяснил неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках»

    Херш объяснил провал расследования Швеции и Дании по «Северным потокам»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках» может быть вызвана пониманием властями этих стран того, «что именно происходит», заявил американский журналист Сеймур Херш.

    Херш отметил, что Швеция и Дания знали о проводимых США погружениях в течение нескольких месяцев до инцидента, но не делали заявлений о причине подводных взрывов в Балтийском море. Нет доказательств и того, что президент США Джо Байден приказывал расследовать теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Substack.

    Кроме того, Херш заявил, что Германия оказалась в «политическом и экономическом хаосе» с момента взрывов на «Северных потоках». Он также заявил, что США опасались сохранения поставок газа из России в Германию, «такому не дали бы случиться».

    В Германии никто из высокопоставленных представителей властей не добивался того, чтобы виновных в теракте нашли. Итоги расследования не предъявили общественности «по соображениям безопасности», отметил Херш.

    Напомним, СМИ сообщили, что прокуратура Швеции собирается закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку надзорному ведомству, вероятно, не удалось установить подозреваемых. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    6 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    Newsweek: Американский журналист Карлсон взял интервью у Путина
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посетивший на днях Россию американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

    О том, что интервью состоялось, сообщило американское издание Newsweek, передает «Газета.ru».

    Карлсон – бывший ведущий Fox News и экс-директор «Голоса Америки» (внесен Минюстом в список иноагентов). В конце апреля 2023 года его уволили с Fox News по соглашению сторон – с тех пор он выкладывает выпуски своей программы в X (бывший Twitter, заблокирован в России). Карлсон регулярно выражал симпатию президенту Путину. А после начала СВО заявил, что у России были на то свои причины.

    Ранее сообщалось, что Такер Карлсон приехал в Москву и оценил ситуацию в России. Американист Малек Дудаков и политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали об опасениях Вашингтона относительно интервью Карлсона с Путиным.

    В Кремле заявляли, что в планах российского лидера пока нет интервью зарубежным СМИ.

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    6 февраля 2024, 10:05 • Новости дня
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    ВСУ покинули крупный укрепрайон под Донецком
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули крупный укрепрайон под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России под Донецком удалось вытеснить ВСУ из крупного укрепрайона, который противник покинул из-за больших потерь и крайне усложненных условий подвоза обеспечения, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что ВСУ доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 10:56 • Новости дня
    В ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Страны ЕС забеспокоились из-за возможного зеркального ответа России на изъятие активов

    Tекст: Александра Юдина

    В странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины, пишет европейское издание газеты Politico.

    Согласно данным европейских чиновников, участники обсуждений идеи конфискации замороженных в Европе активов России опасаются, что данный шаг приведет к аналогичным мерам в отношении европейских активов на российской территории, передает ТАСС.

    Издание также указывает на то, что другим негативным результатом такого решения может стать потеря привлекательности ЕС как площадки для инвестиций.

    По словам анонимного европейского дипломата, все обеспокоены потенциальными последствиями конфискации активов, поскольку подобное решение может привести к «непредсказуемой ситуации».

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину. Сенатский комитет в США также поддержал передачу российских активов Украине.

    В Кремле заверили, что Запад понимает, что своими действиями обрушит основы мировой экономической системы.

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    6 февраля 2024, 17:18 • Новости дня
    В магазинах Брюсселя закончились продукты

    Протесты фермеров привели к дефициту товаров в магазинах Брюсселя

    В магазинах Брюсселя закончились продукты
    @ BELGA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе из-за протестов фермеров и блокировки дорог начался дефицит продуктов в магазинах, сообщила корреспондент The Guardian Лиза О'Кэрролл.

    Журналист опубликовала фотографию полупустых полок в супермаркетах с подписью: «Последствия протестов фермеров и перекрытия дорог всё еще ощущаются в Брюсселе», пишут «Известия».

    На одном из плакатов протестующих фермеров было написано: «Наш конец будет означать ваш голод!».

    Ранее протестующие фермеры на тракторах блокировали сразу несколько дорог в Испании, а также в Греции, Франции, Германии и других европейских странах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как фермеры заставили пересмотреть отношение Евросоюза к Украине.

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    6 февраля 2024, 20:49 • Новости дня
    Наташа Королева объяснила свой выезд в США
    Наташа Королева объяснила свой выезд в США
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заслуженная артистка России Наташа Королева заявила поклонникам, что действительно отправилась к США, но лишь по семейному поводу.

    «Я поехала на день рождения к маме», – приводит слова Королевой сайт «Московский комсомолец».

    Матери Королевой Людмиле Порывай, которая с начала 90-х проживает с мужем в Майами, исполнится 78 лет. Певица заявила, что планирует посетить семейное торжество вместе с сестрой. По словам Королевой, пропустить это событие она не могла, так как из-за гастрольного графика ей очень редко удается увидеться с родными.

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    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

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    6 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    Познер прокомментировал возможное интервью Карлсона с Путиным
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Владимир Познер посоветовал не строить догадки о том, какие темы могут быть подняты в возможном интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным.

    В случае, если беседа состоялась, ее обязательно покажут в России, отметил Познер, передает News.ru.

    «Зачем гадать, о чем будет интервью? О ситуации на Украине или об Америке. Я убежден, что его покажут в России, тогда все сами и увидим», – сказал он.

    Во вторник Карлсон подтвердил планы взять интервью у Путина и сообщил, что оно состоится в ближайшее время.

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    6 февраля 2024, 17:29 • Новости дня
    МИД России вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России из-за отказа обеспечить безопасность голосования на выборах президента России в этих странах, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

    Захарова отметила, что прибалтам напомнили о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях, и основах общепринятой международной практики принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств, передает ТАСС.

    МИД потребовал, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии обеспечили безопасность избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования.

    Захарова отметила, что создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права. В случае продолжения саботажа Москва будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах.

    Ранее Захарова заявила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.

    Выборы президента России состоятся 15–17 марта.

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    6 февраля 2024, 13:12 • Новости дня
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    Украина призвала Грузию «не политизировать» дело о провозе взрывчатки в Россию
    @ Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посольство Украины в Грузии призвало грузинскую сторону «воздержаться от политизации» предотвращенного СГБ Грузии провоза в Россию с Украины взрывчатки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении посольства Украины также сказано, что оно «проверяет сведения СГБ Грузии и выясняет все обстоятельства, в том числе о вовлечении в незаконную деятельность граждан Украины».

    Украинские дипломаты в Грузии выразили готовность «конструктивно взаимодействовать» с грузинскими правоохранительными органами в «объективном и непредвзятом» разбирательстве этого дела для установления «реального организатора».

    Ранее председатель комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Берая назвал «хорошо продуманными» действия украинской стороны по попытке провоза взрывчатки через Грузию в Россию и предположил, что этим Киев опять хотел втянуть Грузию в военное противостояние с Россией.

    В интервью телекомпании «Имеди» он заявил, что «предполагалось обвинить Грузию во взрывах в России, что дало бы последней возможность новой военной эскалации против Грузии и сделать Грузию целью для России».

    «Очень много вопросов. Все это возмутительно, особенно тот факт, что в этой истории фигурирует представитель правящей партии Украины», – сказал он.

    Как отметил Ираклий Берая, случившееся напомнило ему факт «засылки с Украины (экс-президента Михаила) Саакашвили в 2021 году».

    Накануне СГБ Грузии предотвратила провоз взрывчатки в Воронеж транзитом через Грузию из Одессы. По этому делу в результате спецмероприятий задержаны семь граждан Грузии, три – Украины и два – Армении. СГБ сообщает, что организацией занимался уроженец Батуми, гражданин Украины из Одессы Андрей Шарашидзе, который баллотировался в местные депутаты в этом городе от «Слуги народа» в 2020 году.

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    6 февраля 2024, 18:20 • Новости дня
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    Матвиенко: Европа «втихаря» закупает газ и нефть у России
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны из Европы без огласки закупают российские нефть и газ, пытаясь сохранить этот факт в тайне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Некоторые европейские государства «втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы» все равно закупают нефть и газ у России, заявила Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, Европа, отказавшись от российских энергоносителей, хотела наказать Россию, но «нанесла серьезный удар собственной экономике».

    По мнению спикера Совфеда, энергетический блок правительства России «сработал по-настоящему профессионально», и большинство государств мира заинтересованы в сотрудничестве с российской стороной.

    Также, по ее словам, удалось создать «перспективную и дружественную географию поставок» нефти, газа и нефтепродуктов в страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанский регион. При этом все же остаются препятствия в логистике, страховании, недостатке судов и другом.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России сформирована устойчивая экономика и финансовая система.

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    6 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Соответствующее видео разместило издание «Страна».

    На видео женщина не пускает к пассажиру маршрутки сотрудника военкомата. Она заявила, что сотрудник ТЦК на улице зарабатывает 400 долларов за то, чтобы отпустить мужчину, и 3 тыс. долларов, если в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине), передает ТАСС.

    Сотрудники военкомата при этом требуют прекратить видеосъемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост, рядом с которым остановилась маршрутка. Пассажиры не соглашаются.

    Ранее женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    6 февраля 2024, 15:43 • Новости дня
    Focus: Санкциями Германия ослабила не Россию, а себя
    Focus: Санкциями Германия ослабила не Россию, а себя
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Введенными в отношении России экономическими санкциями Германия ослабила не Москву, а только саму себя; рестрикции в принципе не способны прекратить или предотвратить боевые действия, пишут немецкие СМИ.

    Габор Штайнгарт, автор статьи для издания Focus, пишет о том, что сейчас, на фоне опасности мировой войны к старым заблуждениям стали добавляться новые. Так, одним из таких заблуждений он назвал убеждения на счет экономических санкций. По словам автора публикации, уход немецких компаний из России и отказ от прежнего энергетического партнерства привели к высоким ценам для немецкой национальной экономики и миллиардным убыткам, передает RT содержание статьи.

    Кроме того, Штайнгарт пишет о том, что Германия не станет более безопасной в результате инвестиций в европейское ядерное оружие. Кроме того, он считает, что США с приходом Дональда Трампа к власти не выйдут из НАТО.

    Также автор статьи считает ошибочной теорию, что Европа будет спасена от вооруженного конфликта благодаря балансу сдерживающих сил. Баланс в период холодной войны, по оценке Штайнгарта, обеспечивался интенсивной челночной дипломатией между Востоком и Западом. Запад находился в диалоге с Хрущевым и Брежневым, что отличает нынешнюю ситуацию от прошлого. Мир был обеспечен благодаря дуализму угроз и переговоров, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что принятые в огромном объеме санкции против России не работают, но эта тема для Европейского союза является табуированной.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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