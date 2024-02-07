Херш объяснил неспособность Швеции и Дании завершить расследование взрывов на «Северных потоках»

Tекст: Антон Антонов

Херш отметил, что Швеция и Дания знали о проводимых США погружениях в течение нескольких месяцев до инцидента, но не делали заявлений о причине подводных взрывов в Балтийском море. Нет доказательств и того, что президент США Джо Байден приказывал расследовать теракт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Substack.



Кроме того, Херш заявил, что Германия оказалась в «политическом и экономическом хаосе» с момента взрывов на «Северных потоках». Он также заявил, что США опасались сохранения поставок газа из России в Германию, «такому не дали бы случиться».

В Германии никто из высокопоставленных представителей властей не добивался того, чтобы виновных в теракте нашли. Итоги расследования не предъявили общественности «по соображениям безопасности», отметил Херш.

Напомним, СМИ сообщили, что прокуратура Швеции собирается закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку надзорному ведомству, вероятно, не удалось установить подозреваемых. Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование.