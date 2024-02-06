До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
В Германии решили продолжать расследование по «Северным потокам»
Генпрокуратура ФРГ заявила о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»
Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявили в ведомстве на фоне сообщений о том, что Швеция может прекратить расследование.
«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», – сообщили РБК в генпрокуратуре ФРГ.
Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что прокуратура Швеции собирается закрыть расследование диверсии на «Северных потоках», поскольку надзорному ведомству, вероятно, не удалось установить подозреваемых.