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    Америка не выдержала бремя лидерства

    @ REUTERS

    2 февраля 2024, 09:06 Мнение

    Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    Директор ЦРУ Уильям Бернс написал статью для издания Foreign Affairs, которую назвал «Шпионское и государственное искусство: трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции». Сам текст полон спорных и сомнительных идей, рекламы ЦРУ и личных достижений самого Бернса (поскольку сам себя не похвалишь – не получишь бюджет). Но одной из самых главных идей статьи является признание о том, что Америка больше не является безусловным глобальным лидером. А виноваты в этом Пекин и Москва.

    «Подъем Китая и реваншизм России создают серьезнейшие геополитические вызовы в мире, где существует интенсивная стратегическая конкуренция. В мире, где США уже не обладают неоспоримым первенством», – написал Бернс.

    Со вторым предложением никто не спорит. Американцы действительно потеряли неоспоримое первенство. Как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективными причинами стал прежде всего рост других стран. Как противников, так и некогда союзников.

    Да, какое-то время американцам удавалось выключать из борьбы своих ключевых конкурентов. Сначала все говорили о том, что глобальное могущество Америки оспорит Япония. Однако затем очень быстро выяснилось, что для этого у японцев нет ни ресурсной базы, ни политической воли. Страна добровольно выбрала путь полного подчинения Соединенным Штатам, что и определило курс Токио на разрыв отношений с Москвой после начала СВО.

    Затем утверждалось, что роль глобального лидера оспорит Германия. Однако экономическая мощь ФРГ была подорвана последствиями ее объединения с ГДР, а политические элиты через какое-то время были выхолощены до уровня ливерной колбасы. В итоге даже подрыв американцами «Северных потоков» не вызвал какого-то протеста со стороны Берлина.

    Наконец, третьим конкурентом называли Европейский союз, который по совокупной экономической мощи стран-членов обходил Америку. Однако Вашингтону удалось быстро и успешно размыть европейскую интеграцию за счет включения туда восточноевропейских стран с их экономическими проблемами и местечковым национализмом. В итоге сейчас Европейский союз не то что не представляет альтернативный центр силы, но и вообще не является чем-то единым.

    Однако других конкурентов американцам подавить не удалось. Вырос Китай. Выросла Россия. Но помимо них выросли еще и Саудовская Аравия, Эмираты, Иран, Индия, Индонезия, Бразилия и целый ряд других региональных держав, которые хотят получить свое место под глобальным солнцем. Их не устраивает мир, управляемый на основе американских правил, которые США к тому же могут по ходу пьесы менять на противоположные. Причем менять не только в отношении своих врагов, но и в отношении вроде как союзников.

    Второй причиной потери лидерства стала субъективная неготовность к нему самих Соединенных Штатов. Причем как американских элит, так и американского населения.

    Задачей элиты было сделать американское лидерство привлекательным. Сделать так, чтобы другие страны были готовы не просто терпеть, а всячески поддерживать передачу части своего национального суверенитета Белому дому. Это было легко делать в период холодной войны, когда Америка обеспечивала своему блоку безопасность в виде своего зонтика и процветание за счет доступа на американский рынок. Это было не так уж сложно сделать после краха Советского Союза, когда американская идеология (и американский доллар) приобрели глобальный и безальтернативный характер.

    Но что сейчас американцы могут предложить своим союзникам? Защиту, когда Америка сама себя защитить не может от иранских прокси? Доступ на американский рынок в условиях, когда в Соединенных Штатах все приличные политики говорят о протекционизме, а рынки развивающихся стран быстро растут? Привлекательную идею, когда американская идеология, выхолощенная до уровня ультралиберализма, отвергается абсолютным большинством развивающихся стран?

    Что же касается самого американского населения, то оно банально не готово нести бремя лидерства, не говоря уже о какой-то гегемонии. Всё больше и больше политических сил говорят о необходимости обратить внимание на состояние дел в самой Америке. Защищать не интересы США на дальних берегах, а свою собственную южную границу. Защищаться не от далеких и непонятных русских с китайцами, а конкретных и близких нелегалов, сотни тысяч которых регулярно прорываются в США, оседают там и создают серьезные проблемы экономического и криминального характера для местных.

    Именно поэтому Штаты утеряли неоспоримое первенство. Но что касается России и Китая, которые, по словам Уильяма Бернса, «создают серьезнейшие геополитические вызовы в мире», то это абсолютно не так. Вызовы создают США и такие как Бернс, не способные смириться с этой утерей.

    Ведь как Бернс предлагает реагировать на потерю лидерства? Нет, не смирением. Не адаптацией американской внешней политики к новым условиям. Не пересмотром внешнеполитических приоритетов с концентрацией уменьшившихся ресурсов на приоритетных направлениях. Не попыткой сотрудничества с выросшими великими державами в деле предотвращения глобальных угроз (того же международного терроризма). И даже не стремлением стравить их между собой. Нет, Уильям Бернс предлагает путь полного и тотального сдерживания. Направления всех ресурсов США – военных, политических, экономических – на подавление Москвы и Пекина. А заодно Ирана и других несогласных, посмевших о своем несогласии заявить.


    Сейчас США поступают именно так – и тем самым как раз и создают серьезнейшие геополитические вызовы в мире. Угрожают национальным интересам России (не желающей терпеть рядом с собой неонацистский режим), Китая (стремящегося восстановить свою территориальную целостность и добиться свободной конкуренции на внешних рынках), Ирана (реализующего свое право на мирную ядерную программу и на сферу влияния) – и в итоге своими действиями разжигают региональные конфликты. В которых они зачастую противостоят если уж не союзу, то, по крайней мере, сотрудничеству Китая, России и Ирана, объединенных в стремлении поставить Вашингтон на место.

    Более того, американцы включают ловушку Фукидида – то есть своим нежеланием добровольно уступить хотя бы часть своего места под солнцем делают войну между Штатами и претендентом на лидерство единственно возможным способом решения конфликта. А проблема в том, что наличие и у лидера, и у претендента ядерного оружия делает решение этой дилеммы опасным не только для указанных стран, но и для всего остального мира. Так что Бернс сотоварищи своим нежеланием принять неизбежное не просто создают геополитические вызовы, а ставят под угрозу все дальнейшее существование человеческой цивилизации.

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