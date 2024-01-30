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    30 января 2024, 11:20 • В мире

    Американский порядок стал глобальным беспорядком

    Правда и победа
    Американский порядок стал глобальным беспорядком

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Мир переживает «начало очень опасного, турбулентного периода, который будет означать финал эпохи, сложившейся после Второй мировой войны». Такими словами политологи комментируют знаковое высказывание одного из ближайших соратников Байдена о том, что «мы вступили в новую эру». Что означает эта новая эра для России и всей планеты?

    Соединенные Штаты устами советника президента страны по нацбезопасности Джейка Салливана признали окончание старого порядка, существовавшего после окончания холодной войны. «Да, я считаю, что мы вступили в новую эру. Я думаю, что эта эпоха отмечена простыми словами, но очень сложной реальностью: стратегической конкуренцией в эпоху взаимозависимости. Крупнейшие державы глубоко взаимозависимы; они также конкурентоспособны. И это создает мир, в котором мы работаем», – заявил чиновник в ходе прошедшего в январе Давосского форума.

    Собственно, сам факт такого американского признания уже дорогого стоит. «Продолжается разрушение остатков системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой. В России это заметили давно, а в Америке начинают замечать только сейчас», – поясняет политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    Само это высказывание означает одновременно и признание в том, что Вашингтон не способен поддерживать существовавший когда-то «американоцентричный» порядок и начинает отказываться от планов его реанимации. А также еще нечто более важное – то, что сами американцы называют «порядком», на самом деле им не являлось.

    «После развала Советского Союза установилась американская гегемония и однополярный мир. Именно это в Вашингтоне называли новым миропорядком. Но это видение сегодня не совпадает ни с видением России, ни с видением Китая, ни с видением арабского мира, Латинской Америки, Азии, Африки. Не было никакого миропорядка – была лишь гегемония и диктат со стороны Вашингтона», – поясняет Елена Супонина.

    Отсюда и вытекает трактовка американцами действий сил, которые этому «порядку» сопротивлялись. В Вашингтоне рассматривали их не как попытки достичь справедливого равновесия и баланса, а как стремление опрокинуть единственно возможные, с точки зрения США, правила игры. Отсюда и публичное стремление западных лидеров подавлять своих геополитических конкурентов. Например, недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нужно «исключить победу России на Украине».

    «В Вашингтоне считают, что если они нанесут поражение своим соперникам, в первую очередь России, то снова смогут укрепить свою гегемонию»,

    – говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Неудивительно, что при таком подходе Соединенных Штатов мир пошел вразнос. «В результате диктата США нарастал хаос и беспорядок. Мы это видели на событиях в Югославии, на попытках ослабления России еще в 1990-е годы, в войнах на арабском Востоке и периодических ударах американцами по другим странам. Так что скорее это был все тот же этап обрушения системы международных отношений, сложившейся после 1945 года, и американская гегемония – это заключительный аккорд того периода», – считает Супонина.

    Непонимание Вашингтоном сущностных основ, отождествление гегемонии с порядком и попытки подавить тех, кто считает по-иному, определяют невозможность Соединенных Штатов сформулировать действенные правила нового миропорядка. «Как обычно, американцы имеют много вариантов развития, но не имеют четкой стратегии этого развития. Они повторяют все ту же мантру о том, что порядок наступит только при сохранении американской гегемонии», – говорит Супонина.

    Что подтверждает и сам Салливан. Ведь в его понимании новый миропорядок – «это инвестиции в себя и в союзников для того, чтобы мы могли эффективно конкурировать. Но в то же время создавать решения для мировых проблем, которые касаются нас всех – как друзей, так и конкурентов». Проще говоря, снова гегемония Вашингтона, пусть и в смягченном варианте.

    Такой сценарий Москву не устраивает. «Поскольку в нашем понимании это беспорядок, то придется переходить к новой системе международных отношений. Россия эту систему видит как равноправные отношения, основанные на справедливости», – говорит Супонина.

    Отсюда вытекает то, что мир в ближайшие годы продолжит находиться в некоем промежуточном состоянии. Периоде, когда одна система миропорядка окончательно умерла, а новая пока не может родиться по причине разного подхода сторон.

    Эта система, по мнению политологов, будет характеризоваться двумя параметрами. Во-первых, еще большим хаосом, по крайней мере в первое время.

    «Все неизбежно пройдут через период еще большего беспорядка, когда страны не будут обращать внимания на бывшего гегемона. Мы видим это на примере Ближнего Востока – палестинцы бьют по израильтянам, израильтяне убивают палестинцев, йеменцы мстят за палестинцев. Иранцы мстят и за палестинцев, и за йеменцев, но при этом бьют и по Ираку, и по Пакистану, получая при этом от Пакистана в ответ. Вот что получилось в результате действий гегемона. Это начало очень опасного, турбулентного периода, который будет означать финал эпохи, сложившейся после Второй мировой войны», – говорит Елена Супонина.

    Во-вторых, борьбой двух проектов – старого, американского, и нового, который рождается во взаимодействии России с рядом других крупнейших мировых держав.

    «Главная черта новой эры, которая наступила после окончания холодной войны, – это борьба. Между США и их союзниками – с одной стороны, и их соперниками (так называемыми ревизионистскими державами) – с другой, – поясняет Суслов. – Американским порядком, в котором действуют США и их союзники/партнеры, а также другим, который ориентирован на Китай, Россию, Иран. И США прилагают максимальные усилия для минимизации охвата этого второго порядка».

    При этом борьба будет вестись в том числе и за серую зону. В частности, за большинство государств Глобального Юга, которые пока не определились, к какому блоку примкнуть. То, как два проекта покажут себя (в том числе на Украине и на Ближнем Востоке), определит, какой из них в итоге и будет назван новым мировым порядком.

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