  • Новость часаСтало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    31 января 2024, 09:02 Мнение

    Россия в Центральной Азии должна быть свободна от эмоций

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite
    Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    Таиланд разрешил вылететь в Израиль только Леве из «Би-2»

    Углубление военно-политического кризиса в отношениях России и Запада, а также неопределенное будущее Украины не значит, что Москва может даже на время забыть о других своих соседях на пространстве бывшего СССР. Среди них наиболее заметное место занимает Центральная Азия, где расположены сразу пять независимых республик, прошедших за последние 32 года значительный путь в строительстве своей суверенной государственности.

    Тем более, что про важное положение Центрально-Азиатского региона в системе внешнеполитических интересов России периодически напоминают курьезные ситуации, связанные с эмоциональными реакциями на высказывания политиков или лидеров общественного мнения. Кроме того, именно Центральная Азия является одновременно соседом России и ее основного стратегического партнера – Китая, где также живет значительное количество мусульманского населения.

    Последнее делает регион особенно уязвимым для негативного воздействия внешних сил в самом широком диапазоне: от попыток соблазнить экономическими выгодами до подрывной деятельности через радикальное религиозное подполье. На днях, выступая на инвестиционном форуме «Евросоюз – Центральная Азия» главный европейский дипломат Жозеп Боррель призывал страны региона к более активному сотрудничеству с ЕС и обещал инвестиции в транспортный сектор. Под обещания того, что они будут сокращать экономическое сотрудничество с Россией, разумеется.

    В ответ на это казахстанские власти, как сообщают СМИ, заявили о намерении передать в управление европейским операторам порядка 20 аэропортов страны. Это в дополнение к тому, что уже сейчас казахстанские авиалинии – единственные из всех авиакомпаний стран СНГ – наполовину принадлежат британскому оборонному концерну. Можно не сомневаться, что в будущем наши противники на Западе будут стремиться к тому, чтобы если не отдалить Центральную Азию от России, то по меньшей мере получить рычаги для дестабилизации там положения.

    Тем более, что определенный опыт здесь у них уже есть, а предпосылки для дестабилизации региона, к сожалению, присутствуют. Два года назад казахстанская государственность практически рухнула в результате конфликта внутри политической и экономической элиты, обострившегося на фоне нерешаемых социальных проблем и бедности населения. Сейчас у нас нет уверенности в том, что ситуация радикально изменилась к лучшему.

    Новые казахстанские власти, с которыми Москва поддерживает взаимовыгодные и уважительные отношения, много говорят о реформах и исправлении проблем, возникших за первые 30 лет независимости. Но некоторые местные наблюдатели не скрывают тревожных предчувствий. В том случае, если Казахстан опять станет ареной серьезных социальных возмущений, Россия встанет перед выбором, какая реакция является наиболее правильной.

    Особенно сложным этот выбор может оказаться на фоне неизбежно растущих в регионе проявлений национального самосознания. Они могут являться результатом совпадения двух факторов развития: стремления властей укрепить основу государственности, с одной стороны, и нерешенности острых социально-экономических проблем, с другой.

    Сейчас, через два года после того, как силы ОДКБ во главе с российскими миротворцами смогли буквально в последний момент спасти казахстанское государство от коллапса, многие наблюдатели здесь задаются вопросом: а насколько вмешательство ОДКБ было выгодным самой России? Думается, что принятое тогда решение было единственно правильным. Даже если сейчас мы видим множество примеров того, что предвзятые наблюдатели могли бы назвать неблагодарностью. Ведь альтернативой вмешательству ОДКБ стало бы обрушение всего государства в Казахстане и распад страны на отдельные части.

    Это значит, что сейчас нам пришлось бы выделять для обеспечения безопасности на своих степных рубежах значительные ресурсы, отрывая их от основной линии фронта на Западе. Кроме того, в силу географического положения Казахстана он занимает важное место в развитии торгово-экономических связей России с дружественными зарубежными государствами. Республика стала базой для компаний, которые продолжают работать на российском рынке в условиях экономической войны со стороны Запада.

    В январе 2022 года просчитать такие последствия и их значение в условиях военного противостояния с Европой было уже несложно. И даже если сейчас в России могут вызывать недовольство некоторые проявления казахстанской политической культуры или заигрывание Астаны с Западом, альтернатива была бы намного хуже. А политика – это искусство возможного. Остается надеяться, что из нынешнего своего неопределенного состояния Казахстан сможет постепенно выйти на более устойчивый путь развития. А если по сугубо внутренним причинам новые кризисы и произойдут, то уже после того, как сравнительно стабилизируется положение на нашем западном направлении.

    Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Со всеми странами региона Россию связывают традиционные дружественные отношения и взаимопонимание на политическом уровне. Невозможно представить себе, что какое-либо из государств региона будет рассматриваться Западом в качестве самостоятельного «тарана» против российских интересов, как это произошло с несчастной Украиной. Там для этого нет человеческих ресурсов и исторически воспитанного национализма. А торгово-экономические отношения наших стран, инвестиции и контакты на уровне элит устремлены в будущее.

    Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации. Когда мы смотрим на этот регион и заслуженно высоко оцениваем достижения его руководителей, было бы честно и по-товарищески не скрывать понятных всем озабоченностей.

    В первую очередь было бы ошибочно думать, что регион Центральной Азии представляет собой даже потенциальное Эльдорадо с точки зрения экономического развития. Во-первых, потому что он сейчас располагает весьма незначительным по меркам развивающихся стран населением. Во всех пяти республиках проживает меньше людей, чем в одном Вьетнаме, не говоря уже о таких демографических гигантах Азии, как Пакистан, Бангладеш или Индонезия. Тем более это население либо сосредоточено на небольших участках пригодной для хозяйственной деятельности территории, как в Узбекистане или Киргизии, либо рассредоточено по бескрайним просторам степи и пустыни.

    Рост населения, который прогнозируют для Центральной Азии, будет сопровождаться неизбежным ухудшением положения с пресной водой и другими негативными последствиями изменения климата. Даже Киргизия, которой вроде бы сам Бог велел не испытывать проблем с водой, подвержена влиянию изменения климата и может в этом году столкнуться с проблемой полупустых водохранилищ. Это значит, ждать, что регион станет местом проживания большого количества обеспеченных потребителей, придется довольно долго. В Китае это прекрасно понимают и поэтому постоянно стремятся расширить диалог с Россией по вопросам внутреннего положения в государствах Центральной Азии.

    В силу объективных факторов в будущей международной конкуренции Центральная Азия скорее всего проигрывает традиционным лидерам в Юго-Восточной или Южной Азии. Те преимущества, которые соседний с нами регион имеет перед, например, Африкой, связаны в первую очередь с инфраструктурой, сохранившейся после СССР. А также стремлением России и Китая видеть своих общих соседей сравнительно процветающими и стабильными. Добавим, что в планы США это, например, совершенно не входит.

    То, как противостоять негативным внешним воздействиям и реализовать потенциал отношений, является важной задачей двусторонних отношений России и стран Центральной Азии. И политика Москвы, по всей видимости, останется свободной от излишней эмоциональности, ориентированной на прагматические интересы России и выполнение этического долга по отношению к своим соседям.

    Другие материалы автора


    Главное
    Байден засомневался в необходимости нанесения прямого удара по Ирану
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки
    Фигуристов из России сместили на третье место командного турнира ОИ-2022
    Лавров: Россия знает о планах США разместить ядерное оружие в Британии
    В Германии закончились деньги на поддержку населения
    Умер музыкант группы «Земляне» и «Машина времени»

    Что скрывается за новой моделью «АвтоВАЗа» Xcite

    На бывшем заводе Nissan, которым теперь распоряжается «АвтоВАЗ», началось производство автомобилей под новым брендом Xcite. Продажи стартуют уже этой весной. Откуда у «АвтоВАЗа» так неожиданно появилась новая модель? И что она будет собой представлять? Подробности

    Перейти в раздел

    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине

    Слухи о кадровых перестановках в ВСУ вызвали дискуссию о том, как эти изменения изменят характер боевых действий армии Украины. Эксперты считают, что замена Валерия Залужного на Кирилла Буданова в должности главкома ВСУ приведет к усилению террористической активности противника. Однако логика верна и в обратном направлении – по кадровым решениям в ВСУ можно будет судить о том, что Вашингтон решил делать дальше на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Венгры и румыны хотят по куску Украины

      Два видных политика, один в Венгрии, другой в Румынии, заявили о необходимости предъявить территориальные претензии к Украине. Ради возвращения Бессарабии румыны даже якобы готовы выйти из НАТО, а венгры хотят поставить под контроль Закарпатье. Как относиться к таким заявлениям?

    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............