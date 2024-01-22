Тине Канделаки собрались запретить въезд в Казахстан

Tекст: Ольга Никитина

Смадияров подчеркнул, что Канделаки не будет фигурировать ни в каких списках людей, которым запрещен въезд, однако «государство такого не простит никогда». Он отметил, что если телеведущая захочет приехать в Казахстан, «то ее не запустят», передает РИА «Новости» со ссылкой на КазТАГ.

В публикации указано, что причиной такого решения властей мог быть пост Канделаки в соцсетях о вытеснении русского языка в Казахстане, где она сравнила решение переименовать несколько ж/д станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.