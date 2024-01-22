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Тине Канделаки собрались запретить въезд в Казахстан
Директору телеканала ТНТ, управляющему директору «Газпром Медиа Развлекательное телевидение» Тине Канделаки будет запрещен въезд на территорию Казахстана, заявил представитель МИД республики Айбек Смадияров.
Смадияров подчеркнул, что Канделаки не будет фигурировать ни в каких списках людей, которым запрещен въезд, однако «государство такого не простит никогда». Он отметил, что если телеведущая захочет приехать в Казахстан, «то ее не запустят», передает РИА «Новости» со ссылкой на КазТАГ.
В публикации указано, что причиной такого решения властей мог быть пост Канделаки в соцсетях о вытеснении русского языка в Казахстане, где она сравнила решение переименовать несколько ж/д станций с запретом русского языка в странах Прибалтики.