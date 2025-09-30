  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 22:00 • В мире

    Беседы Навроцкого с «духом Пилсудского» опасны для Украины и Литвы

    Беседы Навроцкого с «призраком Пилсудского» угрожают Украине и Литве

    Беседы Навроцкого с «духом Пилсудского» опасны для Украины и Литвы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ежедневно разговаривает с духом маршала Юзефа Пилсудского. Эти беседы происходят в Бельведерском дворце – президентской резиденции, где в начале прошлого века жил и умер Пилсудский. По мнению экспертов, подобные откровения Навроцкого дают еще больше представлений о том, что можно ожидать от него в будущем.

    Президент Польши Кароль Навроцкий признался в ежедневных беседах с духом первого главы независимой Польши маршалом Юзефом Пилсудским. «Да, мы очень часто разговариваем друг с другом, практически каждый день». Среди главных обсуждаемых тем президент назвал польско-советскую войну 1920 года, ситуацию после начала конфликта на Украине и работу парламента.

    По его словам, современной Польше необходимы такие фигуры, как Пилсудский и Папа Иоанн Павел II. Навроцкий отметил важность исторических личностей для национального единства и политической стабильности.

    Президентская резиденция находится в Бельведерском дворце в Варшаве. В Польше давно есть поверие, что в этом месте живет «призрак Пилсудского». После восстановления польской независимости в 1918 году дворец был резиденцией маршала, который скончался там от рака печени в 1935 году.

    В ходе интервью Навроцкий также заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и о необходимости полного запрета бандеровской символики. Он предложил уголовную ответственность за ее распространение. Ранее президент направил в Сейм соответствующий законопроект.

    Кроме того, Навроцкий рассказал о вредной привычке жевать снюс – никотиновые подушечки. «Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости», – сказал президент, добавив, что теоретически может отказаться от этой слабости в будущем.

    На откровения Навроцкого отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая в шутливой форме отметила, что теперь можно ожидать и появления духа Ивана Сусанина. «Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина», – сказала Захарова.

    В экспертной среде считают, что признания президента Польши помогают лучше понять его политические взгляды и представить, чего от него можно ждать в будущем.

    «Фигура Пилсудского – очень значимая для польской истории, но даже самими поляками признается неоднозначно. Первый глава независимой Польши был тоталитарный диктатор, совершивший госпереворот. Он ответственен за многие преступления», – напомнил Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    По его словам, разговоры с духом Пилсудского – это не лучший способ решения проблем Польши, но подобное «общение» политического деятеля может помочь президенту. «На месте Навроцкого я бы все-таки вызывал дух Романа Дмовского (возглавлял Польский национальный комитет в годы Первой мировой войны) как частичную альтернативу Пилсудскому, потому что тот всегда бил слабых, но склонялся перед сильным», – добавил Межевич.

    «Обращение к мистическим силам более характерно для американских политиков. Президент США Дональд Трамп давал понять, что его избрание было санкционировано не иначе как самим Господом Богом. Видимо, Навроцкий, симпатизируя Трампу, тоже решил сыграть на этой теме и обратиться к мистике», – полагает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник напомнил, что сердце маршала захоронено в Вильнюсе, а тело – в краковском Вавельском кафедральном соборе. «Но не будем забывать, что перед похоронами мозг Пилсудского был передан польским ученым, а затем исчез. От ответа на вопрос, с каким именно духом общается Навроцкий, зависит то, какие советы он получает», – иронизирует полонист.

    При этом эксперт опроверг распространенное мнение о том, что у Пилсудского были теплые отношения с Гитлером, даже несмотря на временный германо-польский пакт о ненападении, известный как пакт Пилсудского – Гитлера. «Польша получила независимость не благодаря усилиям поляков, а благодаря столкновениям трех империй – Российской, Австро-Венгерской и Германской. Именно на их обломках появилась Польша и новые государства в Центральной и Восточной Европе», – напомнил Стремидловский.

    «С другой стороны, если Навроцкому удастся приблизиться к тем полномочиям, которые были у маршала Пилсудского, то такая Польша будет прежде всего опасна для Украины и Литвы. В ход опять могут пойти старые территориальные претензии», – отметил эксперт.

    Также интерес вызывают «разговоры» Навроцкого о парламенте, потому что Сейм – «это всегда сплошная головная боль».

    «Формула «где два поляка, там три мнения» – стопроцентная. Сегодня правительство контролируют оппоненты президента. Это, с одной стороны, система сдержек и противовесов, но с другой – лично Навроцкому это мешает точно так же, как в свое время Пилсудскому, который в итоге разогнал правительство и парламент», – пояснил Межевич.

    Что касается периода Советско-польской войны, то Польша, напомнил эксперт, пыталась вернуть себе границы 1772 года, что означало бы для будущей Украины потерю большей части западных территорий и «полную ликвидацию Советской Белоруссии». Так это затрагивало бы интересы Литвы и Латвии.

    «Кроме того, экспансия Пилсудского была направлена на Запад, на немецкие земли. Поэтому она не устраивала Германию и Чехию. Из-за этого возникло участие Польши в разделе Чехословакии по «Мюнхенскому сговору». То есть Пилсудский был готов воевать со всеми соседями. Только со старой обидчицей Швецией не мог воевать из-за отсутствия флота», – добавил Межевич.

    По мнению эксперта, «Пилсудский» в ходе разговоров с президентом Польши об Украине советует Навроцкому соотносить силы и имеющиеся в наличии геополитические задачи.

    «Пилсудский, наверное, рассказывал Навроцкому, как он взял большой кусок украинских земель со смешанным населением, получил там бандеровцев, оуновцев (члены Организации украинских националистов, ОУН* (признана экстремистской), убийство министра внутренних дел Бронислава Перацкого и необходимость держать гигантские воинские контингенты именно на украинских, а не белорусских кресах», – полагает Межевич.

    По мнению Стремидловского, усилия Навроцкого законодательно бороться с украинской идеологией национализма – это желание отдать должное маршалу. «Украинский национализм был сильной язвой для Второй Польской республики, начиная с убийства Перацкого. А Волынская резня в 1943 году – финал этой печальной истории. Так что Навроцкий хочет предупредить те условия, которые могли бы сделать украинский национализм снова опасным для польского общества», – предложил политолог.

    «В целом же украинский конфликт выглядит для Польши неоднозначным по своим последствиям и президент понимает это. Польско-советская война – это аналог с нынешними российскими отношениями. Ради безопасности Польши Навроцкий готов вступить в переговоры и с Москвой. А что касается польского Сейма, то маршал подзуживает нынешнего президента. Вспомните Майский переворот 1926 года, когда Пилсудский разогнал всю польскую тогдашнюю демократию... Видимо, Навроцкому не нравится нынешний состав Сейма и то, что парламентское большинство играет в пользу совершенно других стран», – полагает Стремидловский.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

