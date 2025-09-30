Президент Польши Навроцкий выразил готовность вести диалог с Путиным

Tекст: Мария Иванова

Президент Польши заявил о готовности сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, если от этого будет зависеть безопасность Польши, передает ТАСС.

В ответ на вопрос журналиста в эфире Radio Zet Навроцкий отметил: «Конечно же я готов в интересах Польши сделать все».

Глава Польши также вновь подчеркнул, что считает Дональда Трампа единственным западным лидером, способным вести переговоры с Владимиром Путиным. Навроцкий заявил: «Президент Дональд Трамп является единственным лидером свободного мира, который может вести переговоры с Владимиром Путиным».

Ранее, 15 августа, на военной базе на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Итоговой темой встречи стало обсуждение урегулирования украинского конфликта. Владимир Путин призвал наладить сотрудничество между странами и пригласил Дональда Трампа в Москву. Дональд Трамп отметил прогресс, достигнутый в ходе саммита, но уточнил, что стороны не по всем вопросам пришли к согласию.

Напомним, в ходе того же интервью президент Польши Кароль Навроцкий потребовал убрать бандеровскую символику из страны.

Навроцкий также заявил, что ежедневно беседует с духом Юзефа Пилсудского. Кроме того он отметил, что не собирается отказываться от употребления снюса.