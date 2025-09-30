Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Общающемуся с духами Навроцкому Захарова пообещала «приход Сусанина»
Захарова высмеяла признание президента Польши Навроцкого о разговорах с духом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание президента Польши Кароля Навроцкого о регулярных разговорах с духом первого главы возрожденного польского государства маршала Юзефа Пилсудского.
Дипломат в шутливой форме отметила, что теперь можно ожидать и появления Ивана Сусанина, передает ТАСС.
«Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина», – сказала Захарова.
Ранее Навроцкий сообщил, что ежедневно беседует с духом Юзефа Пилсудского, а также отметил, что не собирается отказываться от употребления снюса.
На сессии Генассамблеи ООН внимание привлекла видеозапись, на которой Навроцкий, по мнению депутатов, явно использует стимулятор прямо во время пленарной сессии. Позже польский лидер заявил, что это были пакетики с никотином, которые он называет жвачкой.