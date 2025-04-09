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Экоактивист в Варшаве облил памятник жертвам катастрофы под Смоленском
Активист «Последнего поколения» облил водой памятник жертвам катастрофы под Смоленском
Памятник погибшим в авиакатастрофе под Смоленском на площади Пилсудского облили красной жидкостью. Это сделал мужчина, который представился полицейскому активистом движения «Последнее поколение».
Экоактивисты движения «Последнее поколение» (Ostatniego Pokolenia) опубликовало в социальных сетях видео, на котором один из членов группы забирается на памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском на площади Пилсудского в Варшаве и выплескиевает красную жидкость.
«Мы летим к катастрофе», – подписано видео вандалов в соцсети, плакат с этой же надписью развернул в руках и выливший жидкость на памятник активист, сообщает портал Wiadomosci.
По данным полиции, инцидент произошел около 10:30. К памятнику подошел мужчина и облил его неизвестным веществом, предположительно, подкрашенной водой. Полиция работает на месте происшествия, активист же продолжал трансляцию в соцсетях после прибытия правоохранителей.
Экоактивист представился как 35-летний Прземек, активист из «Последнего поколения», который призывает провести в мае акции протеста.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, полонист Станислав Стремидловский уверен, что намерение польских властей закрыть дело об авиакатастрофе под Смоленском к концу 2025 года будет реализовано так, чтобы «бросить кость» оппозиции и хоть в чем-то обвинить Россию.
Напомним, катастрофа Ту-154М произошла под Смоленском в 2010 году, в ней погиб польский президент Лех Качиньский.
Международная группа экспертов передала польской прокуратуре доклад по катастрофе Ту-154М, в котором содержится более 700 страниц информации.
В октябре 2024 года британский эксперт Кристофер Протеро заявлял, что глава подкомиссии польского Минобороны Антоний Мачеревич якобы предлагал ему взятку за изменение выводов расследования авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском в 2010 году.