Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Между Варшавой и Берлином разгорается новый дипломатический скандал. Суть его в том, что Польша пытается защищать террористов, которые уничтожили экономическое будущее Германии.

Еще в 2024 году немецкий суд выдал ордеры на арест нескольких граждан Украины, которые, по мнению Берлина, были причастны к подрыву в 2022 году трубопроводов «Северный поток». Один из подозреваемых – некто Сергей – был задержан в Италии, и местные власти уже дали добро на его экстрадицию в Германию. Сейчас он пытается обжаловать это решение в итальянском Высшем кассационном суде.

Другой – Владимир Журавлев – был задержан в Польше. Однако варшавская Фемида оказалась более пристрастной. Сначала Варшавский суд определил его в СИЗО на 40 дней, до 9 ноября, хотя прокурор запрашивал 100 дней. Видимо, исходя из того, что это ровно тот срок, который отводится суду на ознакомление с документами, прежде чем тот вынесет решение об экстрадиции. То есть в теории Журавлева могут отпустить под подписку еще до того, как будет принято судебное решение.

Это не первый раз, когда польские власти пытаются помешать немцам получить подозреваемого. В 2024 году, когда немцы выдали ордер на арест, украинца срочно отправили из Польши на историческую родину – причем в машине военного атташе посольства Украины. Затем он вернулся в Польшу – по всей видимости, к своей семье, с которой там жил официально с 2022 года.

Целый ряд польских политиков выступает против того, чтобы выдавать Журавлева Германии. Адвокат украинца формулирует вопрос следующим образом: «Будет ли гражданин Украины экстрадирован в Германию за уничтожение критически важной российской инфраструктуры, принадлежащей Газпрому?»

«Польша не должна участвовать ни в какой операции по экстрадиции человека, нанесшего ущерб России. Нам нужно найти формулу, при которой мы будем действовать в рамках закона, и в то же время не выдадим немцам – или потенциально русским – того, кто нанес ущерб российской военной машине», – заявил глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич. Иначе говоря,

руководитель одной из польских спецслужб де-факто признал обоснованность обвинений и нанесение ущерба собственному соседу по Евросоюзу – Германии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск вообще назвал недопущение выдачи Журавлева национальным интересом страны.

«Предъявление обвинения или экстрадиция этого гражданина в другую страну не отвечает интересам Польши, а также интересам простой порядочности и справедливости», – заявляет Туск. По его словам, проблема Европы, Украины, Литвы и Польши не в том, что «Северный поток – 2» был взорван, а в том, что он был построен. «Россия на деньги некоторых европейских государств, а также немецких и голландских компаний построила «Северный поток – 2» вопреки жизненно важным интересам не только наших государств, но и всей Европы», – считает Туск.

Заявление, конечно, абсурдное. Если сами европейцы вкладывали деньги в газопровод, как это могло противоречить их интересам? В таком случае поляки признались, что они сами – не европейцы. Тем более что «Северный поток – 2» никак не подрывал экономическую безопасность Польши.

«Через Польшу проходил газопровод «Ямал – Европа» пропускной способностью 32 млрд кубов. И польские власти считали, что если Россия построит «Северный поток – 2», то они лишатся транзита», – поясняет газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако, по его словам, такой сценарий был маловероятным. Да, Газпром строил трубопроводы для диверсификации – но не между польским и морским транзитом, а между украинским и морским. Белорусский участок маршрута «Ямал – Европа» полностью принадлежал Газпрому, а польский участок – частично. Поэтому с финансовой точки зрения транзит через Польшу был выгодным, отказываться от него никто не хотел. А значит тот, кто взорвал «Северные потоки», с финансовой точки зрения никакой услуги Польше не оказал.

Если же рассматривать интерес Польши через призму не экономического благосостояния, а русофобии и разворачивания Европы в сторону конфликта с Россией, то тут недовольство Варшавы российскими газопроводами объяснимо. Если бы Россия избавилась от украинского транзита, то ни она, ни Европа уже не были бы заложниками украинского шантажа. А значит был шанс на то, что Москва и тот же Берлин договорятся о решении киевской проблемы за спиной Варшавы, которая пыталась поднять свой статус в Евросоюзе за счет администрирования украинского кризиса.

Сейчас же у Варшавы возникла новая проблема, связанная с «Потоками». Судя по всему, на фоне неудач на Украине европейские политики начинают увлекательную игру «поиск крайнего». Того, кто виноват в тех жертвах, которые Евросоюз принес на алтарь этой войны.

Наиболее мощно пока выступила Ангела Меркель, обвинившая поляков и прибалтов в том, что они саботировали переговорный процесс с Москвой в 2021 году, в результате чего и началась российская спецоперация. И если к этому обвинению прибавить еще и саботаж экономический – например, Владимир Журавлев на допросе в Германии расскажет об участии польских спецслужб в подготовке теракта на «Северных потоках» – то польским властям будет непросто перевести стрелки на кого-то другого. О политическом лидерстве в Европе придется забыть. Поэтому Варшава и отказывается выдавать свидетеля, ссылаясь на то, что немецкие требования носят не уголовный, а политический характер.

«Пророссийские группы, связанные с немецкими левоцентристами, хотят любой ценой доказать, что за разрушением «Северного потока» стоят украинцы, поскольку они хотят избежать действий против России и помощи Украине», – говорит бывший глава внешней разведки Польши Гжегож Малецкий. То есть, с одной стороны, поляки приветствуют «уничтожение критически важной российской инфраструктуры» гражданином Украины, а с другой – отрицают, что Украина причастна к этому.

Что ж, если Варшава хотела добиться не уголовного, а чисто политического эффекта, она его точно добилась. «По мнению Дональда Туска, можно взрывать газовые трубопроводы. Это заявление шокирует и вызывает вопрос: какие еще подрывы можно считать простительными или даже поощрять их? Но ясно одно: нам не нужна Европа, где премьер-министры защищают террористов», – говорит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

При этом сама Германия хранит молчание – не звучит ни жестких заявлений официальных лиц (наподобие высказываний Петера Сийярто), ни даже какой-то волны гнева в немецких СМИ. Такое ощущение, что немцы воспринимают происходящее как должное. Почему?

Прежде всего Германия не хочет скандала внутри ЕС. Долгие годы худшим кошмаром для лидеров ЕС является демонстрация раскола в рядах. Именно поэтому Берлин при Ангеле Меркель вынужден был идти на поводу у Прибалтики и Польши, выступающих против диалога с Москвой – и именно поэтому сейчас Германия сносит все польские оскорбления.

А кроме того, немцы понимают, куда выведет их допрос подозреваемого. С большой долей вероятности они получат подтверждение участия в организации теракта не только Варшавы, но и Вашингтона. А это уже не внутриевропейский, а трансатлантический скандал, которого Фридрих Мерц себе позволить не может. Поэтому кое-кто в Берлине может предположить, что формула «мы хотели допросить, но нам не дали поляки, поэтому мы умываем руки и не получаем доказательства американского участия» является наиболее приемлемой в нынешних условиях. И для Польши, и для Германии.