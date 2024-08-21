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    Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    @ XinHua/Global Look Press

    21 августа 2024, 13:14 Мнение

    Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    История вокруг расследования подрыва «Северных потоков» обрастает новыми смыслами, делающими ее еще более запутанной и многомерной. Названные германскими СМИ имена исполнителей диверсии после долгого простоя расследования появились не случайно. Профессиональный дайвер из Киева Владимир Журавлев и два его сообщника – Светлана и Евгений Успенские, возможно, стали частью большой игры, разворачивающейся одновременно на атлантическом, европейском и внутриукраинском фронтах.

    По данным Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, ордер на арест Журавлева прокуратура Германии выдала еще в июне, о чем известила Польшу, в которой находился фигурант расследований. Тем не менее в июле Журавлев Польшу покинул, выехав в направлении Украины, в связи с чем Варшава сообщила германским правоохранителям о невозможности ареста. Тот факт, что Польша выпустила из страны подозреваемого в крупнейшей промышленной диверсии современности, очевидным образом вызвал бурную, но не озвученную реакцию Берлина.

    Взаимное напряжение копилось какое-то время, пока не выплеснулась в пост польского премьера Дональда Туска в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), призвавшего «всех инициаторов и покровителей «Северного потока – 1 и 2» извиниться и замолчать».

    Неожиданно резкие слова Туска были услышаны в Германии, но официальной реакции на них не последовало. Немцы предпочли пока не выносить сор из избы. Так же, как Эстония отказалась сотрудничать с Россией в поиске предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной, которая пересекла российско-эстонскую границу, так и Варшава фактически открыто дала уйти предполагаемому исполнителю диверсии на «Северных потоках». Но одно дело российско-эстонская «дружба», а другое – отношения двух крупных союзников по НАТО и соседей по европейскому общежитию.

    Чувствуя нездоровое движение в ЕС вокруг опасной истории с «Потоками», моментально включилась американская пресса. The Wall Street Journal нарисовала альтернативную реальность, в которой три простых дайвера, профинансированные неназванными украинскими бизнесменами, решили взорвать крупный инфраструктурный объект. Оторванная от реальности версия плохо прижилась в общественном сознании. И тогда ее оснастили подробностями, которые, как известно, придают любой истории правдивости.

    Суть подробностей заключалась в следующем. О готовящей операции в Балтийском море знал президент Зеленский. Ответственным за ее подготовку был назначен тогда еще украинский главком Валерий Залужный. Однако после того, как о готовящемся теракте узнало американское ЦРУ, из Вашингтона послышался окрик об остановке операции, который был передан Зеленским Залужному. Но тот якобы шефа ослушался – и произошло то, что произошло.

    Транслируемая американцами версия преследует главную цель – отвести любые подозрения от самих США. Да, в этой модернизированной версии виноваты оказываются уже не просто исполнители, а целый бывший украинский главком, а ныне посол Украины в Великобритании. Но что такое фигура Залужного в масштабах Вселенной, когда на кону стоит трансатлантическое единство? Версия хороша еще и тем, что ее с радостью поддержали на Банковой, для которой Залужный – самый очевидный конкурент. По некоторым опросам, гипотетическая партия Залужного легко бьет любые политические проекты и самого Зеленского на украинских выборах, которые рано или поздно должны состояться.

    Так или иначе, внутриукраинский срез этой истории – чисто технический, и его можно не брать в расчет. А вот конфликт Германии и Польши куда интересней. И давние противоречия здесь если и в счет, то играют не центральную роль. Подрыв «Северных потоков» был объективно выгоден Варшаве, которая стремилась стать новых газовым хабом Европы, принимая и распределяя американский СПГ в Восточной и Центральной Европе. До подрыва «Северных потоков» и остановки большей части транзита трубопроводного газа роль такого хаба играли Германия и Австрия. Кроме того, Польша – известный проводник американской политики в ЕС и главная опора Вашингтона в европейских делах, а также известный реципиент грантовой поддержки Евросоюза, чьим главным донором остается Германия.

    Но вот вопрос, который остался без ответа. Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск? Если бы речь шла просто о том, чтобы прикрыть расследование, можно было бы поступить так же, как поступили Швеция и Дания – прекратить его без объяснения причин или, скажем, на основании отсутствия какой-либо доказательной базы. Но этого не произошло.

    Возможно, в Германии, испытывающей не только серьезные экономические проблемы, но и кризис лидерства в ЕС, быстро вызревают силы, ратующие за национальные интересы. Возможно, именно эти силы заставили правительство Германии вдвое снизить военную помощь Украине. Чтобы это сделать и сделать без последствий нужен весомый аргумент. Например – доказанная вина украинской стороны в подрыве газопроводов, лишивших германскую экономику доступного топлива. И тут уж давление Вашингтона будет неуместно. Ведь в таком случае расследование может потянуться длинной ниточкой через Атлантический океан со всеми вытекающими последствиями для самих Штатов.

    Возможно, национально-ориентированные силы в лице германских промышленников гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. И несмотря на то, что политический бомонд этой страны всецело зависит от Вашингтона, внутреннее напряжение слишком велико, чтоб продолжать следовать в фарватере политики администрации Байдена/Харрис. И если к формирующимся вокруг Орбана и Фицо консервативным силам Европы вдруг начнет тянуться еще и Берлин, предсказываемый некоторыми аналитиками выход США из Европы может случиться раньше, чем мы можем предположить. И в центре этого всего будет история с «Северными потоками».

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