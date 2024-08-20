Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.0 комментариев
WSJ: Отношения Германии и Польши ухудшились из-за расследования по «Северным потокам»
WSJ: Отношения между Германией и Польшей ухудшились в связи с расследованием по «Северным потокам»
Между Германией и Польшей ухудшились отношения из-за расследования дела о подрыве «Северных потоков», сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал в соцсети X пост, в котором потребовал от «патронов «Северных потоков» извиниться и замолчать», речь шла о ФРГ. Подобным образом политик отреагировал на сообщения немецких СМИ о том, что за подрывом «Северных потоков» стоят Польша и Украина, передает ТАСС.
Источники издания сообщили, что власти ФРГ «были ошеломлены» таким заявлением Туска, но не стали отвечать на него, чтобы не спровоцировать ухудшение отношений. В Берлине указали, что что обе страны входят в НАТО и должны в первую очередь думать о поддержке Киева.
Однако, пишет издание, конфликт между ФРГ и Польшей по поводу «Северных потоков» назревает уже несколько месяцев. В Берлине заявили, что в последнее время Варшава «намеренно пыталась сорвать расследование», отказавшись предоставить следствию необходимые записи с камер наблюдения, а также данные, полученные с мобильных телефонов. При этом в Польше заявили, что таких записей не существует, а позже отказались выдать ордер на арест одного из подозреваемых в подрыве.
В связи с этим, по данным WSJ, «Берлин решил довести дело до высших эшелонов власти», однако даже общение на уровне министров не помогло поменять позицию Польши. Таким образом, сейчас все подозреваемые в подрыве, вероятно, находятся на Украине, которая не может экстрадировать своих собственных граждан, заключило издание.
Ранее в МИД Германии заявили, что Берлин обменивается с Москвой данными о взрывах на «Северных потоках», но не предоставляет информацию о промежуточных результатах расследования.