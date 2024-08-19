Германия заявила об обмене данными с Россией по подрыву «Северных потоков»

  • Новость часаРоссийские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР
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    Как досрочно убрать Макрона
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Стало известно о передислокации ВСУ на Курском направлении
    Морпехи в Курской области захватили в плен 19 украинских военных
    Дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    Лавров: Украинцы не смогли бы подорвать «Северные потоки» без США
    Боррель заявил о неспособности ЕС создать собственную армию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    12 комментариев
    19 августа 2024, 14:08 • Новости дня

    Германия заявила об обмене данными с Россией по подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин обменивается с Москвой данными о взрывах на газопроводах «Северный поток и Северный поток 2», но не предоставляет информацию о промежуточных результатах расследования, заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

    «Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», – сказал он, передает РИА «Новости».

    При этом Фишер не уточнил, какими именно сведениями обмениваются стороны.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы, а когда требуемая информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, это наводит на мысль о том, что все это инсценировано.

    16 августа 2024, 18:19 • Новости дня
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    Скончалась актриса Малого театра Екатерина Васильева
    @ t.me/maly_theatre

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева скончалась на 38-м году жизни.

    По информации из Telegram-канала театра, Васильева умерла накануне в результате несчастного случая.

    Васильева родилась 28 апреля 1987 года в Белоруссии. Она была принята в труппу театра в 2011 году по окончании Высшего театрального училища им. Щепкина.

    На сцене Малого театра Васильева сыграла 15 ролей, в том числе роль Софьи в «Горе от ума», Марины во «Власти тьмы», Софьи в «Недоросле» и Миронихи в «Последнем сроке».

    На прошлой неделе на 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова.

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    17 августа 2024, 11:51 • Новости дня
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    Иран предложил России использовать свои газотранспортные мощности
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Иран заинтересован в работе с Россией, Тегеран выражает готовность предоставить свою территорию для транзита российского газа, заявил на Каспийском форуме в Астрахани чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

    По его словам, Иран заинтересован в углублении энергетического сотрудничества с Россией и готов предоставить свою газотранспортную инфраструктуру для транзита российского газа, передает РИА «Новости».

    «Мы очень заинтересованы работать с Россией», – подчеркнул Джалали.

    Напомним, иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара заявил, что у России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК.

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

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    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    16 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России, который с помощью канистры с топливом поджег вражескую БМП-1 на Курском направлении, будет представлен к награде.

    Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным канала, российский боец с позывным «Армян» добровольно вызвался доехать до украинской БМП на гражданском автомобиле и поджечь ее. В этот момент в лесу неподалеку прятались шесть солдат ВСУ.

    Напомним, в Сети появилось видео, как российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом.

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    17 августа 2024, 22:22 • Новости дня
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    Руководитель немецкого журнала Compact признался в поддержке Путина
    @ Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Издатель запрещенного в Германии политического журнала Compact Юрген Эльзессер поддержал президента России Владимира Путина, сообщает агентство dpa.

    Как пишет издание, выступая на конференции «Альтернативы для Германии», Эльзессер раскритиковал действующую власть Германии. Он сравнил министра внутренних дел Нэнси Фезер с фашистом, назвал министра обороны Бориса Писториуса военным преступником, передает RT.

    Кроме того, журналист поддержал Путина.

    «Конечно, никто не запретит мне говорить: я сторонник Путина», – сказал Эльзессер.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет в ФРГ журнала Compact и проведение обысков в издании, связанных с опубликованным там ее интервью. Дипломат сравнила нынешнюю немецкую цензуру с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

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    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

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    16 августа 2024, 20:14 • Новости дня
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    Журналист «Первого канала» Саймс назвал возможную причину обыска в своем доме в США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной обысков в американском поместье политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса может быть закон об иноагентах в США, об этом сообщил сам журналист.

    «С точки зрения моих адвокатов, которые до сих пор не получили никакой информации, <…> единственным объяснением может быть так называемый закон FARA, закон об иностранных агентах», – сказал Саймс в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Однако в этом обосновании есть проблема, добавил журналист. Саймс пояснил, что, во-первых, он уже почти два года не проживает в США, а во-вторых, Первый канал, на котором он работает, вещает на русском языке и не оказывает влияния на американскую политику.

    Журналист также отметил, что в его доме нет электронных устройств, которые могли бы содержать какую-либо информацию о его деятельности. «Я не очень понимаю, зачем они приехали в этот дом и что они собирались там искать», – сказал он.

    Саймс напомнил, что ранее США ввели санкции против российских государственных СМИ, включая Первый канал. Однако, по его словам, американская сторона давала неофициальные заверения о том, что эти «ограничения были направлены на то, чтобы не допустить какую-то финансовую помощь федеральным каналам, какие-то выплаты федеральным каналам, а не направлено на то, чтобы помешать людям высказывать свое мнение, это право закреплено в американской конституции».

    Ранее ведущий Первого канала Дмитрий Саймс, комментируя сообщения о том, что в его поместье в США прошли обыски, заявил, что не посещал Соединенные Штаты с 2022 года.

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    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

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    17 августа 2024, 02:24 • Новости дня
    На четвертом военном объекте в ФРГ обнаружили следы диверсии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На воротах в казармах немецкого города Гархинг найдены следы взлома, инцидент стал четвертой по счету предполагаемой диверсией, пишут немецкие СМИ.

    На территории объекта в Гархинге также находится Центральный институт медицинского обслуживания, сообщил представитель территориального командования немецкой армии Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает РБК.

    В ходе проверки не выявили следов проникновения в здания на территории казарм и связи с тремя схожими происшествиями в последнее время.

    До этого на базе НАТО в Гайленкирхене задержали подозреваемого, пытавшегося пробраться на базу. Через некоторое время произошли похожие события на базе ВВС в Кельне.

    Потом повреждения на заборе нашли у забора в Мехернихе. Военные предполагали, что им могли отравить воду, сначала бундесвер заявил о ее «аномальных показателях», но последующая проверка не выявила нарушений.

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    16 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

    В результате погибли два человека, один получил ранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Погибшие – медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».

    Осколочные ранения и ожоги получил замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным «Архангел».

    Ранее Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами.

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    16 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции назвали версию о подрывах на «Северных потоках» историей с небылицами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Продвигаемая западными СМИ версия о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» является не более чем выдумкой, в которой содержится мало правды и много лжи, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Что касается диверсии на «Северных потоках», с вчерашнего дня СМИ пытаются навязать нам запутанную историю, где правды мало, а лжи много, чтобы скрыть настоящих организаторов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Филиппо.

    Он отметил, что появилась новая версия, согласно которой подрыв не был осуществлен Россией. «Это уже хоть что-то, но они месяцами утверждали обратное», – отметил он.

    Филиппо иронично заявил, что теперь нас хотят убедить, будто подрыв осуществили шестеро украинцев, которые «задумали это за стаканом в баре». По его словам, они арендовали лодку, а Зеленский в последний момент пытался отменить операцию, но ему ответили: «Уже слишком поздно! Мы в море и начали выполнение задачи».

    Политик подчеркивает, что новая версия выставляет Зеленского «наивным, но хорошим», в то время как НАТО, Польша, Британия и США остаются безнаказанными.

    Ранее газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатором взрывов бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    17 августа 2024, 16:19 • Новости дня
    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области

    Министр финансов ФРГ Линдер назвал «украинскими» переданные Киеву немецкие танки

    В Германии переложили на Киев ответственность за немецкие танки в Курской области
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими, сообщила швейцарская радиостанция SRF.

    «За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское»», – цитирует ТАСС Линдера. Так он прокомментировал присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области.

    Министр не сомневается, что немецкое оружие, переданное Киеву, используется в интересах обороны Украины.

    Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder и саперный танк Wisent.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    16 августа 2024, 18:37 • Новости дня
    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

    СК: По факту издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области возбуждено дело о реабилитации нацизма

    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств украинских военнослужащих в касках СС над пожилым мужчиной в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

    Дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В ГВСУ СК отметили, что в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ «в форме с элементами обмундирования немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь и героизируя нацизм, негативно и пренебрежительно высказываются в адрес пожилого мужчины, проходящего мимо, а также в целом в отношении русских».

    Напомним, двое представителей ВСУ в касках СС сняли на видео издевательства над 74-летним пенсионером. Они называли его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья). Позже стало известно, что мужчина пропал. Дочь пенсионера рассказала, что семья разыскивает его с 7 августа.

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    16 августа 2024, 14:47 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
    @ Amanda Clark/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боев на Курском направлении украинские войска потеряли за последние сутки до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки, сообщило Министерство обороны России.

    В числе уничтоженной украинской техники – четыре танка, восемь БТР и семь бронемашин, семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Север», БПЛА и артиллерия отразили атаку штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного. Также отражена атака украинских штурмовиков при поддержке пяти бронемашин через госграницу в направлении Гордеевки.

    В районах Анастасьевки и Каучука авиация, БПЛА и артиллерия уничтожили мобильные группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России.

    Силы России поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

    В результате высокоточных ракетных ударов уничтожены три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения в районах Юнаковки и Мирополья.

    Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 БТР, 23 боевые машины пехоты, 213 бронемашин, 102 автомобиля, четыре ЗРК, шесть РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Ранее российские войска нанесли удары «Искандером-М» в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область.

    Коментарии (14)
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    России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ

    Россия, судя по всему, начала вывозить подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ – 2», который попал под жесткие санкции перед самым запуском в начале года. Трейдеры с интересом наблюдают, как газовозы подходят к заводу и уходят в западном направлении. Что это за суда, куда они идут и почему обойти санкции против СПГ будет в разы тяжелее, чем санкции против нефти? Подробности

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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

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    «Непереносимость глютена – это реальная проблема и самый грандиозный миф»

    «Больше всего мы слышим про непереносимость глютена. Это одновременно реальная проблема и самый грандиозный миф». Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, почему капля арахисового масла начала приводить к смерти американцев и почему не всем анализам на пищевую непереносимость можно доверять. Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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