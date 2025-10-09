Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.9 комментариев
Сийярто шокировали заявления Туска по подозреваемому по делу «Северных потоков»
Высказывания польского премьера Дональда Туска, в которых тот пытается оправдывать обвиняемого в теракте на «Северных потоках» украинца, возмутили главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?», – заявил Сийярто в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он добавил, что не хочет видеть Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.
Ранее Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода как канала для российского топлива.
Также Туск заявлял, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.
До этого сообщалось, что задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.