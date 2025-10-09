Сийярто шокировали заявления Туска по подозреваемому по делу «Северных потоков»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод. Это шокирует, потому что возникает вопрос: а что еще можно считать оправданным преступлением?», – заявил Сийярто в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не хочет видеть Европы, в которой премьер-министры оправдывают террористов.

Ранее Туск заявлял, что главная проблема для Европы не во взрыве «Северного потока», а в самом существовании этого газопровода как канала для российского топлива.

Также Туск заявлял, что экстрадиция украинца Владимира Журавлева в Германию, якобы подозреваемого в подрывах газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», не соответствует интересам Польши.

До этого сообщалось, что задержанный в Италии Журавлев мог руководить подрывом «Северных потоков». Суд Болоньи оставил его под арестом.