Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.10 комментариев
Economist рассказал о состоянии Ермака при уходе с поста главы офиса Зеленского
Economist: Ермак был вне себя при уходе с должности главы офиса Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак был «вне себя», когда покидал пост, пишет Economist со ссылкой на источники.
Ермак, который долгое время был «слишком могущественным, чтобы пасть», стал наиболее видным лицом в крупном коррупционном скандале на Украине, пишет Economist.
Зеленский подтвердил отставку Ермака и заявил, что «за этим последует серьезная перестройка системы». «Инсайдеры сообщили, что советник [Ермак] был «вне себя», когда узнал свою судьбу», – пишет издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса Зеленского утром в пятницу. Ермак подал в отставку. Он заявил, что отправляется на передовую.