Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.
В Совфеде осудили слова Туска о «праве» Украины атаковать объекты России в Европе
Сенатор Джабаров: Туск призывает к старту третьей мировой войны
Варшава вступила на опасный путь, «предоставляя» Киеву право бить по российским объектам в Европе. Ответ Москвы может спровоцировать начало глобальной войны на континенте, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.
«Слова польского премьера Туска о праве ВСУ бить по российским объектам в Европе крайне опасны. Политик такого уровня должен понимать, что Россия также имеет право наносить удары по странам, предоставляющим вооружение ВСУ и использующимся в качестве перевалочных баз для снабжения украинской армии», – пояснил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Кроме того, Россия правомочна уничтожать все заводы, на которых производится оборудование, так или иначе использующееся ВСУ. Очевидно, такое развитие событий приведет к разрастанию конфликта далеко за пределы СВО. Боевые действия могут охватить большую часть европейской территории. Другими словами, по сути, Туск призывает к старту третьей мировой войны», – указал парламентарий.
«Очевидно, что не все польское и европейское общество поддерживает такую риторику. Однако здравые голоса в Европе сейчас пытаются замолчать. Более того, в органах управления Евросоюза к власти пришли люди, которых на самом деле никто не выбирал. Пока волна народного гнева не сметет правителей в Польше и в ряде других стран ЕС, к сожалению, риторика не изменится», – резюмировал собеседник.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории. Он связал это с блокировкой варшавским судом запроса Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Сам подрыв «Потоков» произошел 26 сентября 2022 года. Данное событие произвело широкий международный резонанс, породив большое число журналистских материалов, пытающихся разобраться в произошедшем. Автором одного из них стал американский репортер Сеймур Херш. В 2023-м он выпустил статью, в которой возложил ответственность за диверсию на администрацию Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как диверсия на «Северных потоках» начала разрушать авторитет Германии в ЕС.