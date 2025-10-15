  • Новость часаФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Запад обрек Украину еще на три года войны
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    Суд запретил в России курсы Алекса Лесли по соблазнению
    Путин назвал успехом проведение парламентских выборов в Сирии
    Временный президент Сирии заявил о намерении перезапустить отношения с Россией
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Вице-премьер Новак: Россия может начать импорт бензина и дизеля
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    10 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    9 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    10 комментариев
    15 октября 2025, 18:29

    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева
    Британия запретила импорт из третьих стран нефтепродуктов из российской нефти
    Саудовская Аравия выразила надежду на скорое подписание безвиза с Россией
    Госдума одобрила корректировку параметров бюджета России на 2025 год
    Талибы начали переброску резервов в Кандагар для защиты от ВВС Пакистана
    Юрист: Губернатор не может единолично увольнять глав районов
    В Москве пообещали повысить среднюю зарплату до 197 тыс. рублей в месяц

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    • Гороскоп на 2026 год: что готовят звезды каждому знаку зодиака

      Астрологи подготовили прогноз на 2026 год для всех знаков зодиака. По их оценке, наступающий год даст многим возможность начать все с чистого листа после непростого периода – однако без испытаний и сюрпризов не обойдется ни для кого.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

