Орбан заявил об интересе в укреплении Украины как буфера от России
Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что страна предпочитает видеть Украину сильной буферной зоной, чтобы избежать прямого соседства с Россией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности своей страны в укреплении Украины как буферной зоны между Венгрией и Россией, передает РБК. Он пояснил, что подобная позиция направлена не на ослабление, а на усиление соседнего государства.
Орбан отметил, что для Венгрии безопасность граждан напрямую связана с тем, чтобы Россия не стала непосредственным соседом страны. «Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», – заявил премьер-министр на заседании парламента.
Фрагменты заявления были опубликованы интернет-порталом Telex. Позиция Орбана отражает стремление Будапешта сохранить стабильность на границах и избежать прямого соприкосновения с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.