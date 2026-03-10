Историческое здание газеты «Известия» в Москве выставили на торги по аренде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Объект находится в федеральной собственности, а организатором торгов выступает комбинат питания «Кремлевский» Управления делами президента России, передает ТАСС.

Начальная стоимость договора сроком на 10 лет составляет 236 млн рублей. При этом минимальная цена одного квадратного метра установлена на уровне 26,4 тыс. рублей без учета НДС.

Шаг аукциона определен в 11,8 млн рублей. Прием заявок от потенциальных инвесторов продлится до 27 марта, а сами торги состоятся 1 апреля. Победитель получит право сдавать площади в субаренду.

Сейчас постройка 1927 года находится в ограниченно-работоспособном состоянии и требует полноценного ввода в эксплуатацию. Площадь семиэтажного здания, возведенного по проекту архитектора Григория Бархина, достигает 8,9 тыс. квадратных метров. Объект признан памятником культурного наследия регионального значения.

В 2024 году в здании «Известия холл» на Пушкинской площади произошел сильный пожар.

В 2026 году РЖД выставили на продажу исторический комплекс Рижского вокзала за четыре миллиарда рублей.