Гинеколог из Нидерландов тайно стал отцом минимум 16 детей

Нидерландский гинеколог тайно стал биологическим отцом 16 детей пациенток
Специалист из города Арнем в прошлом веке использовал свой биоматериал при процедурах ЭКО, оказавшись биологическим родителем минимум 16 человек.
Клиника Rijnstate обнародовала результаты проверки, касающейся нарушений в работе банка спермы, передает РИА «Новости». Выяснилось, что бывший сотрудник учреждения в 1970–1980-х годах подменял донорский материал собственным.
«Гинеколог использовал свою сперму без ведома предполагаемых родителей. Недавно он принял участие в ДНК-тестировании. На данный момент выявлено 16 детей, рожденных от донора», – говорится в отчете.
Ситуация осложняется тем, что медик является носителем наследственного заболевания, поэтому руководство больницы призывает возможных потомков сдать анализы. Хотя в то время законодательство не регулировало подобные репродуктивные методы, доктор Шмауцигер грубо нарушил профессиональные этические нормы.
