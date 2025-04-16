Нацреестр Нидерландов выявил 85 массовых доноров спермы с десятками потомков

Национальный реестр Нидерландов выявил 85 доноров спермы с более чем 25 потомками

Tекст: Ирма Каплан

Национальный реестр по отслеживанию числа доноров спермы в Нидерландах выявил 85 случаев, когда один донор имеет более 25 потомков, сообщает New York Times, отмечая беспокойство относительно возможного риска кровного родства и генетических аномалий у детей на уровне властей.

Министр по делам молодежи, профилактики и спорта Нидерландов Винсент Карреманс сообщил в письме в парламент, что из-за плохого надзора и учета в клиниках по лечению бесплодия произошли случаи массового донорства. Новый закон, вступивший в силу 1 апреля, требует более строгого контроля за использованием донорской спермы.

«Я глубоко сожалею, что подобные случаи были обнаружены», – сказал Карреманс, предлагая поддержку родителям, которые были клиентами этих клиник.

С 2018 года в Нидерландах действует ограничение: один донор не может быть отцом более 12 детей. Однако до этого закон позволял донору стать отцом до 25 детей. По данным реестра, с 2004 по 2018 год было зарегистрировано около 24 тыс. случаев использования донорской спермы для экстракорпорального оплодотворения.

Организация Donorkind, поддерживающая семьи, использовавшие донорскую сперму, отметила, что правила ведения записей о донорах не всегда соблюдались. Инге Поортхейс из Donorkind указала, что ситуация вызвала хаос среди детей-доноров и их родителей, поэтому организация обратилась в парламент Нидерландов с требованием раскрыть точное число пострадавших от массового донорства и рассмотреть возможность введения правил, регулирующих импорт донорской спермы в Нидерланды.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, жительница США Кристина Мюррей подала иск против клиники Coastal Fertility из-за ошибки в процедуре ЭКО, в результате которой она родила ребенка другой пары.

Ранее, в 2024 году, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на протяжении многих лет был донором спермы и у него более 100 биологических детей. Он выразил намерение обнародовать ДНК-код.