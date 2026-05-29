В Аргентине обнаружили останки трехметрового динозавра с повадками цапли
Палеонтологи идентифицировали новый вид динозавра, напоминающего цаплю, который около 70 миллионов лет назад обитал на юге Патагонии в Аргентине, сообщает издание Journal of Vertebrate Paleontology, где опубликовано исследование.
Исследователи нашли окаменелости необычного животного недалеко от аргентинского города Эль-Калафате, передает РИА «Новости». Специалисты изучили зубы, позвонки и кости пальцев ящера, жившего около 70 млн лет назад. Результаты работы опубликованы в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.
«Новый динозавр был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал трех метров в длину», – отмечается в исследовании.
Палеонтолог Матиас Мотта пояснил, что имя рода Kank отдало дань уважения мифологии коренного народа теуэльче. Ученый рассказал, что слово отсылает к гигантскому нанду, сформировавшему созвездие Южный Крест, которое указывает на место обнаружения находки. Видовое название australis переводится как «южный».
