У Дурова оказалось более 100 биологических детей в 12 странах

Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах

Tекст: Антон Антонов

Дуров рассказал в Telegram, что сдал сперму более 15 лет назад по просьбе друга, поскольку тот с супругой не могли иметь детей. Тогда глава медучреждения предложил Дурову сдать больше спермы для анонимной помощи большему числу пар. Руководитель клиники посетовал на нехватку «высококачественного донорского материала», передает РИА «Новости».

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей», – сообщил Дуров. Он отметил, что прошло уже «много лет» с тех пор, как он «перестал быть донором», но как минимум в одной из клиник ЭКО его «замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями», желающими завести детей.

Дуров заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, это должно помочь его биологическим детям найти друг друга. Как отметил Дуров, он стремится дестигматизировать донорство спермы, чтобы больше здоровых мужчин согласились стать донорами.

Напомним, в мае Дуров рассказал о своем интересе к украинскому языку и указал, что его мать родилась на Украине.