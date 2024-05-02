Основатель Telegram Дуров рассказал о своих украинских корнях

Tекст: Ольга Никитина

В посте в своем Telegram-канале он отметил, что его мать родилась на Украине, поэтому с детства он был очарован лингвистическими различиями и сходствами между украинским и русским языками.

В 2008 году Дуров, будучи одним из создателей «ВКонтакте», запустил первую версию соцсети с украинским языком, чтобы «предоставить миллионам пользователей с Украины свободу в их действиях». «Для этого мне пришлось переписать большую часть кода «ВКонтакте», – приводит слова бизнесмена РБК.

После этого он в течение нескольких месяцев использовал исключительно украинскую версию «ВКонтакте», чтобы убедиться, что «не пропустил ни одного русского слова, все еще жестко закодированного». В результате этой работы Дуров «неизбежно немного выучил украинский язык».

После 2022 года он начал изучать язык в приложении Duolingo, где набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, по словам бизнесмена, при просмотре Telegram-каналов он понимает около 95% письменной и 85% разговорной речи.

Дуров подчеркнул, что знание языка позволяет ему быть уверенным, что процессы модерации Telegram справедливы для всех, а неточный перевод не влияет на какие-либо решения.

Более 70% украинцев используют Telegram, однако на них приходится менее 3% глобальной аудитории, отметил Дуров. «Мы стремимся быть местом, где ко всем относятся справедливо независимо от их происхождения, и где идеи могут свободно конкурировать независимо от их языка», – заключил он.