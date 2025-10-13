Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике присудили Мокиру, Агьону и Хауиту

Tекст: Вера Басилая

Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля будет вручена за объяснение инновационного экономического роста, передает ТАСС. В этом году лауреатами стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Хауит.

Половина премии досталась Мокиру за выявление предпосылок устойчивого роста, обусловленного технологическим прогрессом.

Вторая половина премии присуждена Филиппу Агьону и Питеру Хауиту за разработку теории устойчивого роста через творческое разрушение, позволяющей понять, как инновации и преобразования способствуют развитию экономик.

Премия учреждена в 1968 году и присуждается с 1969 года по тем же правилам, что и остальные Нобелевские премии. Решение о лауреатах принимает Шведская королевская академия наук, а помощь в выборе оказывает специальный комитет.

Право номинировать на премию имеют члены академии, лауреаты прошлых лет, а также профессора экономических наук из ряда европейских стран. Кандидатуры выдвигаются с сентября по январь следующего года, а победитель определяется голосованием в октябре.

Первыми лауреатами премии стали Рагнар Фриш и Ян Тинберген за вклад в моделирование экономических процессов. За все время существования награды ее получили 93 ученых, включая трех женщин. Среди обладателей премии есть и выходцы из России: Саймон Кузнец, Василий Леонтьев и Леонид Канторович.

Напомним, в прошлом году стали лауреатами премии в области экономики Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Ученые провели исследования различий в благосостоянии наций.

Ранее Нобелевскую премию мира 10 октября присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал.

