Король Швеции вручил Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, король Швеции Карл XVI Густав вручил золотые медали и дипломы 11 лауреатам в таких областях, как медицина, физика, химия, литература и экономика.



Астрид Седерберг Виддинг, председатель правления Нобелевского фонда, в своей речи подчеркнула важность науки в изучении и расширении границ знаний. Она отметила, что современные вызовы, такие как генетические технологии и искусственный интеллект, требуют международного сотрудничества. «Наука, литература и мир предлагают разные пути решения сложных проблем», – заявила она.

В этом году премию по физиологии и медицине получили Виктор Амброс и Гари Равкин за открытие микроРНК. Премии по физике удостоились Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон за достижения в области искусственных нейронных сетей. В химии награды получили Дэвид Бейкер, Джон Джампер и Демис Хассабис за компьютерное моделирование белков.

Премию по литературе присудили Хан Ган за ее работу, освещающую исторические травмы. В области экономики лауреатами стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон за исследования различий в благосостоянии наций. Премия мира была ранее вручена в Осло японской ассоциации Nihon Hidankyo за усилия по достижению мира без ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 77 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против назначения Роберта Кеннеди – младшего министром здравоохранения США из-за его недостаточной квалификации и антивакцинаторских взглядов.

Правительство России учредило премии в 1 млн рублей для ученых, внесших вклад в медицину, по постановлению Михаила Мишустина. Необходимо создать альтернативу Нобелевской премии в рамках БРИКС для противодействия дискредитации научных данных, заявил Антон Кобяков, советник президента РФ.