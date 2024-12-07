Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
В России учредили премии в 1 млн рублей за достижения в медицине
Правительство учредило премии в 1 млн рублей за медицинские достижения российских ученых
Правительство России учредило премии в 1 млн рублей для ученых, внесших вклад в медицину. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин
Правительство России учредило премии в области медицинской науки для отечественных ученых, сообщает ТАСС.
Уточняется, что награды вручат впервые в 2025 году, каждая составит 1 млн рублей каждая.
Премии предназначены для поощрения разработок, которые помогают сохранить здоровье и жизнь людей, а также решают ранее неразрешенные вопросы в медицине.
В постановлении уточняется, что награждать будут за достижения в трех направлениях: превентивная и персонализированная медицина, нейротехнологии, включая когнитивные и биомедицинские.
Научные и технологические решения, претендующие на премию, должны применяться на практике не менее одного года. Отбор лауреатов будет проводить межведомственный совет при кабмине, а конкурс номинантов стартует ежегодно с 1 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента России предложил создать альтернативу Нобелевской премии в рамках БРИКС, чтобы противодействовать дискредитации научных данных и навязыванию соавторов.