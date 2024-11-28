Советник президента предложил создать альтернативу Нобелевской премии

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что нынешняя система оценки научных достижений, включая рейтинги и индекс Хирша, дискредитировала себя. «Настал момент, когда нам вместе с нашими партнерами нужно подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии. Возможно, это в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо», – заявил он, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что зарубежные научные системы навязывают соавторов из «правильных стран и университетов», что делает невозможным объективную оценку достижений. По его словам, это не соответствует научной деятельности, и такие посредники берут деньги за подбор соавторов.

Кобяков также указал на необходимость создания альтернативных наукометрических показателей вместо индекса Хирша. Он считает, что нынешняя система цитируемости научных публикаций управляется западными спецслужбами и нуждается в пересмотре.

«Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки, оценить активность ученого в плане публикации. А кто этим управляет? Независима ли эта система? Ответ очевиден. Это управляемая система западных спецслужб. Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов», – резюмировал он.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.