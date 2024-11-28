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Альтернативу Нобелевской премии предложили создать в рамках БРИКС
Советник президента предложил создать альтернативу Нобелевской премии
Необходимо создать альтернативу Нобелевской премии в рамках БРИКС, чтобы противодействовать дискредитации научных данных и навязыванию соавторов, заявил советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий – спутников Антон Кобяков.
Он отметил, что нынешняя система оценки научных достижений, включая рейтинги и индекс Хирша, дискредитировала себя. «Настал момент, когда нам вместе с нашими партнерами нужно подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии. Возможно, это в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо», – заявил он, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что зарубежные научные системы навязывают соавторов из «правильных стран и университетов», что делает невозможным объективную оценку достижений. По его словам, это не соответствует научной деятельности, и такие посредники берут деньги за подбор соавторов.
Кобяков также указал на необходимость создания альтернативных наукометрических показателей вместо индекса Хирша. Он считает, что нынешняя система цитируемости научных публикаций управляется западными спецслужбами и нуждается в пересмотре.
«Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки, оценить активность ученого в плане публикации. А кто этим управляет? Независима ли эта система? Ответ очевиден. Это управляемая система западных спецслужб. Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов», – резюмировал он.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко номинировал бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, отметив его вклад в мирные процессы на Ближнем Востоке и на Украине.