Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Нобелевские лауреаты выступили против назначения Кеннеди-младшего министром
77 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо против назначения Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения США. Ученые обеспокоены его недостаточной квалификацией и антивакцинаторскими взглядами.
Ученые подчеркивают, что Кеннеди-младший не имеет необходимой квалификации и опыта в области медицины, науки или управления. Более того, он известен как активный противник вакцинации и приверженец конспирологических теорий, сообщает The New York Times.
Лауреаты Нобелевской премии опасаются, что назначение Кеннеди-младшего может поставить под угрозу систему здравоохранения США и ослабить лидирующие позиции страны в научных исследованиях. Они выражают серьезное беспокойство по поводу того, что подобное решение может оказать негативное влияние на здоровье населения и на развитие медицинской науки в целом.
В будущем составе администрации избранного президента США Дональда Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, такие как Майк Помпео и Билл Хагерти, а также такие новые кандидаты, как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения, отмечает канал CBS News.