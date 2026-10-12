Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ

СБУ: В Ровно студент попытался взорвать автобус с бойцами украинской армии

Tекст: Денис Тельманов

По информации следствия, молодой человек планировал уничтожить целое подразделение украинской армии во время его отправки в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Для осуществления задуманного злоумышленник установил под днище транспортного средства самодельную бомбу. Он рассчитывал привести взрывное устройство в действие дистанционно.

В последнее время на Украине фиксируется рост числа диверсий и нападений на силовиков, а также сотрудников территориальных центров комплектования. Местные жители регулярно поджигают служебные автомобили и совершают попытки терактов в зданиях военкоматов и отделов полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пророссийское подполье оценило число пострадавших от действий украинских военкомов.

В воскресенье силовики вскрыли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

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