12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.8 комментариев
Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ
СБУ: В Ровно студент попытался взорвать автобус с бойцами украинской армии
Служба безопасности Украины сообщила, что киевский студент заложил самодельное взрывное устройство под автобус с военнослужащими в городе Ровно на западе страны.
По информации следствия, молодой человек планировал уничтожить целое подразделение украинской армии во время его отправки в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Для осуществления задуманного злоумышленник установил под днище транспортного средства самодельную бомбу. Он рассчитывал привести взрывное устройство в действие дистанционно.
В последнее время на Украине фиксируется рост числа диверсий и нападений на силовиков, а также сотрудников территориальных центров комплектования. Местные жители регулярно поджигают служебные автомобили и совершают попытки терактов в зданиях военкоматов и отделов полиции.
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