СМИ на Украине рассказали об «антизеленской оппозиции» и ее планах

СМИ на Украине рассказали об «антизеленской оппозиции»

Tекст: Ирма Каплан

Группа оппозиционеров и грантовых активистов, среди которых экс-президент Петр Порошенко, предпринимает шаги с целью ослабить власть Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По им данным, после попытки подчинить себе НАБУ и САП, украинские власти попытались дискредитировать данные структуры с помощью СБУ, задержав и арестовав депутата Федора Христенко, который был доставлен на Украину из ОАЭ без официальной экстрадиции.

По информации источника, СБУ готовила ряд уголовных дел против сотрудников НАБУ и САП, однако из-за давления со стороны Евросоюза власти вынужденно приостановили преследование представителей антикоррупционной вертикали.

Этим воспользовались сторонники НАБУ и САП, чтобы активизировать кампанию против команды Зеленского.

Издание напоминает о расследовании дела НАБУ относительно строительства коттеджного городка под Киевом, где якобы фигурирует компания, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым – приближенным Зеленского.

В публикации говорится о том, что оппозиция и СМИ, входящие в «антизеленскую коалицию», ставят целью ослабление президентских полномочий через утрату Зеленским контроля над большинством в Раде и Кабмином страны, после чего планируется формирование «правительства национального единства».

Отмечается, что изначально сторонники Зеленского были уверены в стабильности положения президента, однако медийная атака на его команду без внятной реакции офиса президента приводит к постепенному ослаблению позиций главы государства. При этом издание считает, что Зеленский еще может нанести ответный удар, например, предъявив подозрение главе САП Александру Клименко.

