    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Россия подала заявку на проведение Евро-2032
    Школьников предупредили о притворяющихся учителями мошенниках
    Российский дипломат в ООН сделал новое заявление об испытании «Буревестника»
    МИД предупредил о риске задержания россиянок в США
    Россия заявила о готовности к переговорам с США по вооружениям в космосе
    Начата проработка железной дороги из России во Вьетнам
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    28 октября 2025, 02:21 • Новости дня

    СМИ на Украине рассказали об «антизеленской оппозиции» и ее планах

    СМИ на Украине рассказали об «антизеленской оппозиции»

    Tекст: Ирма Каплан

    После попыток давления на антикоррупционные органы оппоненты занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского активизировались в стремлении изменить политический баланс на Украине.

    Группа оппозиционеров и грантовых активистов, среди которых экс-президент Петр Порошенко, предпринимает шаги с целью ослабить власть Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    По им данным, после попытки подчинить себе НАБУ и САП, украинские власти попытались дискредитировать данные структуры с помощью СБУ, задержав и арестовав депутата Федора Христенко, который был доставлен на Украину из ОАЭ без официальной экстрадиции.

    По информации источника, СБУ готовила ряд уголовных дел против сотрудников НАБУ и САП, однако из-за давления со стороны Евросоюза власти вынужденно приостановили преследование представителей антикоррупционной вертикали.

    Этим воспользовались сторонники НАБУ и САП, чтобы активизировать кампанию против команды Зеленского.

    Издание напоминает о расследовании дела НАБУ относительно строительства коттеджного городка под Киевом, где якобы фигурирует компания, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым – приближенным Зеленского.

    В публикации говорится о том, что оппозиция и СМИ, входящие в «антизеленскую коалицию», ставят целью ослабление президентских полномочий через утрату Зеленским контроля над большинством в Раде и Кабмином страны, после чего планируется формирование «правительства национального единства».

    Отмечается, что изначально сторонники Зеленского были уверены в стабильности положения президента, однако медийная атака на его команду без внятной реакции офиса президента приводит к постепенному ослаблению позиций главы государства. При этом издание считает, что Зеленский еще может нанести ответный удар, например, предъявив подозрение главе САП Александру Клименко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ в июле раскрыли план «свержения» главы киевского режима, который связан с отменой антикоррупционных реформ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского Валерия Залужного и при каких условиях на Украине возможен военный переворот.

    27 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    Пушилин назвал численность окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейска
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, где порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении, сообщают власти ДНР.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Звезда», что украинские силы больше не контролируют свои пути снабжения в районе Красноармейска, передает ТАСС. По его словам, на данном направлении отмечено серьезное продвижение сил России.

    «На красноармейском направлении есть очень серьезное продвижение. Мы вчера слышали, что порядка 5,5 тыс. человек находятся в фактическом окружении в районе Красноармейска, потому что пути снабжения полностью перерезаны. Долго так противник не удержится, даже несмотря на те накопленные запасы как по боекомплекту, так и по продовольствию», – заявил Пушилин.

    Он добавил, что несмотря на имевшиеся у ВСУ запасы боеприпасов и продовольствия, ситуация для украинской группировки усложняется с каждым днем, так как подкрепления не поступают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Российская армия в районе железнодорожного вокзала Красноармейска добилась расширения зоны контроля и уничтожила более шестидесяти военных противника.

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    27 октября 2025, 10:38 • Новости дня
    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

    Туск заявил о праве Киева на удары по объектам России в Европе

    Польша заявила о праве Украины атаковать российские объекты в Европе
    @ Fot.Tedi/Newspix.Pl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по объектам, связанным с Россией, расположенным в любой точке европейской территории.

    Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, находящимся в Европе, передает РИА «Новости».

    По словам Туска, это право Украина получила после того, как суд в Варшаве заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского дайвера, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в 2022 году.

    Ранее окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Глава МИД Польши Сикорский призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду на его вывод из строя.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал заявления Сикорского «военным психозом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу.

    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    27 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны: Сорваны четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

    Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четыре попытки украинских формирований вырваться из окружения на правый берег реки Оскол были пресечены в Купянске, сообщило Минобороны России.

    В результате огневого удара артиллерии и применения беспилотных летательных аппаратов российским силам удалось уничтожить до 50 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщило Минобороны в Telegram-канале. В числе уничтоженной техники оказались два бронеавтомобиля «Хамви».

    «В Купянске пресечены четыре попытки украинских формирований вырваться из кольца окружения на правый берег реки Оскол по разрушенным переправам в районе Петровки. В результате нанесенного огневого поражения артиллерией и беспилотными летательными аппаратами уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви», – говорится в сообщении.

    Ранее около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Военнослужащие 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались укреплять позиции под Купянском, опасаясь уничтожения российскими войсками и неготовности командования.

    27 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске

    Штурмовые группы 2-й армии России расширили зону контроля у вокзала в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе железнодорожного вокзала Красноармейска штурмовые подразделения российской армии добились расширения зоны контроля, уничтожив более шестидесяти военных противника.

    Операция российских штурмовых групп у железнодорожного вокзала в Красноармейске проходит при активных наступательных действиях, сообщает Минобороны России, передает ТАСС. Военные подразделения 2-й армии продолжают движение вперед, укрепляя позиции и расширяя контролируемую территорию.

    По информации ведомства, в ходе операции за сутки были уничтожены свыше шестидесяти украинских военнослужащих. Кроме того, подтверждается уничтожение двух бронемашин и трех автомобилей противника.

    «В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала. В течение дня уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – отмечено в сообщении.

    Таким образом, наступление российских сил продолжается, позволяя ВС РФ закреплять успех в важном стратегическом районе города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные установили контроль над основной территорией Красноармейска в ДНР. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины были переброшены в Красноармейск из-за тяжелой ситуации для украинских войск. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    27 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области

    Российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку

    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронемашину и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Павловки, Кондратовки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково, Волчанском и Нескучным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Староверовки, Купянска, Куриловки, Благодатовки, Моначиновки, Петровки и Петропавловки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Гнатовки, Лысовки и Димитрова в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак» и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    27 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в рядах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Сотни тысяч солдат дезертируют со своих постов: истощение, коррупция и принудительная мобилизация доводят украинскую армию до предела возможностей, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «С начала войны на Украине было возбуждено 290 тыс. уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. Это число примерно соответствует всей численности немецкого бундесвера. <...> Из известных случаев почти 60 тыс. касаются дезертирства в узком смысле, а остальные классифицируются как самовольное оставление части», – пишет Berliner Zeitung.

    Газета напоминает, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским в попытках что-то изменить попытался заманить в армию пряником, но вернулись только 29 тыс. солдат. Тогда Зеленский принялся за кнут, но генералы говорят, что и наказаний не достаточно для решения проблемы.

    «Причины кроются глубже: истощение, недостаточная подготовка, нечеткий график службы, разочарование, дефицит, низкая заработная плата, коррупция, слабое военное руководство или серьезная потеря доверия к начальству, чьи рискованные приказы часто приводят к тяжелым потерям», – перечислило издание причины массового дезертирства в рядах ВСУ.

    Принудительная мобилизация для украинцев – еще одна боль и проблема. Месяц за месяцем десятки тысяч мужчин, многие из которых не хотят, не обучены и не готовы к войне, вынуждены носить военную форму.

    «То, что когда-то было призывом защищать отечество, для многих стало приказом, от которого невозможно уклониться. Усталость от службы, кстати, одна из самых частых причин побега из армии», – указывает издание.

    Газета пишет, что добровольцы теперь сравнивают себя с рабами, запертыми в бессрочной военной службе по законам военного времени. Это подрывает моральный дух и усиливает чувство несправедливости. При этом миллионы мужчин живут обычной жизнью, уклоняясь от военной службы за счет широко распространенной системы коррупции, резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Военнослужащие ВСУ, находясь в отпуске, помешали сотрудникам военкомата мобилизовать жителя Днепродзержинска, вмешавшись в ситуацию на месте. Рынок уклонения от мобилизации на Украине превысил 5 млрд долларов.

    27 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Бывшего депутата Рады высадили из самолета после скандала

    Стало известно о высадке Кормышкиной с семьей в аэропорту Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Семью бывшего депутата Рады Ирину Кормышкину сняли с рейса в Кишиневе после инцидента, связанного с нарушением правил поведения на борту.

    Семью бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Кормышкину высадили из самолета на рейсе из Кишинева после того, как ее муж неадекватно отреагировал на замечание стюардессы, сообщает IPN.

    В публикации агентства уточняется, что стюардесса сделала замечание Юрию Кормышкину по поводу недопустимости телефонных разговоров на борту. В ответ на это, по данным источника, он повел себя вызывающе.

    После вмешательства командира экипажа семье было предложено покинуть самолет, что они и были вынуждены сделать. Сообщается, что инцидент произошел непосредственно перед взлетом.

    В публикации подчеркивается, что Ирина Кормышкина ранее была лишена парламентского мандата на Украине из-за подозрений в незаконном обогащении, а также признания ее и супруга виновными в отмывании доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Верховной раде Украины депутаты партии «Слуга народа» устроили драку, которую в прямом эфире увидели телезрители. Игроки футбольного клуба «Шинник» из Ярославля и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Турции.

    27 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Минобороны показало удары «Искандера» и Су-34 по ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало кадры удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении.

    По скоплениям живой силы и техники ВСУ были нанесены удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщается в Telegram-канале ведомства. При авиационных атаках применялись фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

    «Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетно-бомбового удара по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водолажское на красноармейском направлении СВО», – говорится в сообщении.

    В июне Минобороны показало видео удара «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    27 октября 2025, 12:01 • Новости дня
    Командование ВСУ признало необходимость насильственной мобилизации

    Командир ВСУ Апостол признал необходимость насильственной мобилизации

    Tекст: Анна Безрукова

    Насильственная мобилизация выступает необходимым средством пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ), иначе Киев не сможет удерживать занятые позиции, заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол.

    «Я считаю, что это правильно <...> Потому что по-другому мы не сможем. Иначе что, останавливаемся? Принуждение должно быть, но люди этого не понимают», – пишет ТАСС со ссылкой на видео, опубликованное украинским изданием «Страна».

    С февраля 2022 года на Украине объявлена и несколько раз продлевалась всеобщая мобилизация. При этом власти предпринимают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурм-отряды ВСУ стали пополнять бомжами и маргиналами.

    Депутат Рады обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.

    Сотрудники территориального центра комплектования напали на ветерана ВСУ в Черкасской области Украины.

    27 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    На Алтае таможенники предотвратили ввоз украинского шоколада из Казахстана

    Tекст: Денис Тельманов

    Алтайские таможенники обнаружили и вернули отправителю крупную партию шоколада производства Украины, ввоз которого запрещен в Россию.

    Ввоз более 700 килограммов санкционного украинского шоколада был пресечен Алтайской таможней, передает РИА «Новости».

    Мобильная группа службы остановила грузовик, который направлялся в Россию через границу с Казахстаном. В машине находились 372 коробки с плиточным шоколадом, произведенным на кондитерской фабрике Украины.

    Продукция является санкционной и не подлежит ввозу на территорию России. ФТС сообщила, что транспорт с товаром вернули отправителю в Казахстан. В отношении произошедшего решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ – несоблюдение запретов и ограничений.

    Проверку проводили совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала сбрасывать на позиции российских военнослужащих отравленные шоколадные батончики.

    Национальное агентство по предотвращению коррупции на Украине внесло ведущего мирового производителя шоколада Barry Callebaut в список «спонсоров войны». Президент Украины Владимир Зеленский попросил компанию Nestle прекратить работу в России.

    27 октября 2025, 22:09 • Новости дня
    Sohu: Россия заставила Вашингтон передумать о поставках Tomahawk Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Требование американского президента Дональда Трампа к России и Украине прекратить огонь усилило напряженность между Вашингтоном и Москвой, которая готова к этому, но не на условиях США и Украины.

    «В отличие от жесткой позиции Зеленского, президент России Владимир Путин, похоже, увереннее отверг предложение Трампа, особенно учитывая вероятность поставок Вашингтоном ракет Tomahawk Украине. Ответ России также оказался особенно жестким. Путин 23 октября предупредил: если США запустят крылатые ракеты Tomahawk по российской территории, Россия ответит решительно», – пишет блогер китайского портала Sohu.

    Автор напоминает, что Трамп назвал фейком заявления в СМИ о якобы согласии, данном Киеву, на удары дальнобойными ракетами по России.

    «Это говорит о том, что Путин успешно сдержал Трампа. По крайней мере. на данный момент США не станут поставлять Украине ракеты Tomahawk, так как мотивацией Трампа для вмешательства в российско-украинский конфликт было желание извлечь выгоду, но он не желает полномасштабной конфронтации с Россией», – отметил блогер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal сообщила, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    Однако российский лидер Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    27 октября 2025, 09:56 • Новости дня
    Компания Saab объявила о планах открыть завод Gripen на Украине

    Директор концерна Saab Йоханссон объявил о планах открыть завод Gripen на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Шведский концерн Saab рассматривает возможность организации сборочного производства истребителей Gripen на Украине в рамках потенциальной сделки на 100-150 самолетов, заявил исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон.

    Исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон сообщил о готовности Saab запустить на Украине мощности по окончательной сборке, испытаниям и, возможно, выпуску деталей истребителей Gripen, передает ТАСС.

    По его словам, реализация подобных планов осложнена текущим военным конфликтом, однако компания считает перспективу создания такого производства положительной.

    Британская газета Financial Times отмечает, что соглашение между Saab и Киевом может стать значимым этапом для шведской компании, ранее суммарно поставившей 100 самолетов Gripen: 60 – Швеции, 36 – Бразилии, четыре – Таиланду. Йоханссон подчеркнул, что исполнение контракта на 100-150 истребителей потребует почти удвоить действующие мощности Saab.

    Вопрос финансирования будущей сделки остается открытым. Йоханссон добавил, что обсуждается вариант использования замороженных в Европе активов России, против чего выступает Бельгия. Окончательное решение должно быть принято на политическом уровне странами Евросоюза и Швецией.

    22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после переговоров с Владимиром Зеленским подписал договор о намерениях в оборонной сфере. Он указал, что первые JAS 39 Gripen E могут быть переданы Украине через три года, но сделка еще не заключена окончательно.

    Модель JAS 39 Gripen E отличает увеличенная дальность полета, усиленный двигатель и современное электронное оборудование.

    В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что надеется получить шведские самолеты Gripen в следующем году.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Украина и Швеция заключили неподъемную сделку по поставке истребителей Gripen для ВСУ.

    Шведское правительство сообщало, что рассматривает вариант оплаты до 150 истребителей за счет замороженных российских активов.

    27 октября 2025, 11:01 • Новости дня
    В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

    В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

    Tекст: Анна Безрукова

    Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях на северо-востоке и в центральной части Украины.

    «В Киеве снова экстренные отключения света. <...> При этом графики, которые могут быть даны заранее, сейчас не действуют», – говорится в сообщении на сайте энергохолдинга «ДТЭК», передает ТАСС.

    В компании уточнили, что экстренные отключения применяются также в столичном регионе и Днепропетровской области. По информации местных СМИ, аналогичную меру ввели в Житомире и Сумах. Как отмечают областные энергокомпании, аварийные отключения зафиксированы в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

    Отметим, что массовые длительные отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны сообщали о повреждениях в энергосетях и на объектах коммунальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в октябре в результате повреждения объекта энергоинфраструктуры в Славутиче полностью прекратилась подача электричества, а северная часть Черниговской области осталась без света.

    В северной части Черниговской области на Украине произошло полное отключение электричества из-за повреждения энергообъекта после серии взрывов.

    Предстоящей зимой ожидаются блэкауты, заявил экс-министр экономики страны и глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

    27 октября 2025, 12:58 • Новости дня
    Песков отказался раскрывать нюансы концепции США по урегулированию на Украине

    Песков отказался раскрывать детали инициатив США по решению конфликта на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать журналистам нюансы концепции украинского урегулирования, которую предложили США на саммите в Анкоридже.

    Представитель Кремля также отказался комментировать вопрос о том, насколько эта концепция соотносится с идеями России по гарантиям безопасности и со стамбульскими договоренностями, передает ТАСС.

    «Нет, не мог бы раскрыть», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков ранее заявил, что ВС России жестко отреагируют на попытки нанести удар вглубь России.

    Пресс-секретарь российского лидера связал приостановку переговоров по Украине с провокациями Европы.

    В Кремле на прошлой неделе прокомментировали последние санкции США против России.

    27 октября 2025, 22:27 • Новости дня
    При ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области ранены три женщины

    Богомаз: При атаке дронов ВСУ на авто в Брянской области ранены три женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В результате целенаправленной атаки дронов-камикадзе на гражданский автомобиль в Брянской области госпитализированы три женщины с множественными осколочными ранениями, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о нападении в районе поселка Погар. Он отметил, что украинские дроны-камикадзе нанесли точечный удар по движущемуся автомобилю с мирными жителями.

    Пострадали три женщины, им оказана медпомощь, всех доставили в больницу с осколочными ранениями. У автомобиля зафиксированы механические повреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Брянской областью.

    Следственные органы возбудили уголовные дела по факту теракта после атак ВСУ в Брянской и Белгородской областях.

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

