СМИ на Украине рассказали об «антизеленской оппозиции» и ее планах
После попыток давления на антикоррупционные органы оппоненты занимающего пост президента Украины Владимира Зеленского активизировались в стремлении изменить политический баланс на Украине.
Группа оппозиционеров и грантовых активистов, среди которых экс-президент Петр Порошенко, предпринимает шаги с целью ослабить власть Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
По им данным, после попытки подчинить себе НАБУ и САП, украинские власти попытались дискредитировать данные структуры с помощью СБУ, задержав и арестовав депутата Федора Христенко, который был доставлен на Украину из ОАЭ без официальной экстрадиции.
По информации источника, СБУ готовила ряд уголовных дел против сотрудников НАБУ и САП, однако из-за давления со стороны Евросоюза власти вынужденно приостановили преследование представителей антикоррупционной вертикали.
Этим воспользовались сторонники НАБУ и САП, чтобы активизировать кампанию против команды Зеленского.
Издание напоминает о расследовании дела НАБУ относительно строительства коттеджного городка под Киевом, где якобы фигурирует компания, связанная с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым – приближенным Зеленского.
В публикации говорится о том, что оппозиция и СМИ, входящие в «антизеленскую коалицию», ставят целью ослабление президентских полномочий через утрату Зеленским контроля над большинством в Раде и Кабмином страны, после чего планируется формирование «правительства национального единства».
Отмечается, что изначально сторонники Зеленского были уверены в стабильности положения президента, однако медийная атака на его команду без внятной реакции офиса президента приводит к постепенному ослаблению позиций главы государства. При этом издание считает, что Зеленский еще может нанести ответный удар, например, предъявив подозрение главе САП Александру Клименко.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ в июле раскрыли план «свержения» главы киевского режима, который связан с отменой антикоррупционных реформ.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского Валерия Залужного и при каких условиях на Украине возможен военный переворот.