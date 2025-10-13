Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

Tекст: Василий Стоякин

На Западе опять вспомнили об экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном. Французский портал Intelligence Online пишет, что «посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выбирает союзников для потенциального парламентского списка». Подробности, как обычно бывает в таких случаях, опускаются – вроде бы обратился к кому-то с каким-то предложением, хотя сам ничего не предложил… Публикация исчерпывающе описывается поговоркой «слышал звон, да не знает, где он».

Однако это не первое сообщение такого рода. 29 июля Служба внешней разведки России сообщала, что где-то в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с главой ОП Андреем Ермаком и главой ГУР Кириллом Будановым*: «американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов взяли под козырек». Смена президента нужна была для «перезагрузки» отношений Украины с союзниками.

С тех пор определенная «перезагрузка» отношений Украины с Западом произошла. Возможно, встреча имела целью заставить Зеленского пойти на уступки в каких-то важных вопросах под угрозой смещения с поста – и этого удалось добиться.

Более информативно было сообщение американской журналистки Кэти Ливингстон от 19 августа, которая не только объявила о начале скрытой избирательной кампании, но и назвала конкретные фамилии. В частности, начальником штаба Залужного, по ее информации, стал генерал-лейтенант Сергей Наев, «фактический организатор кампании» – депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, «координатор кампании» (не знаем, что имеется в виду) – экс-глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Сергей Пашинский.

В пользу этой версии могут свидетельствовать жалобы Сюмар на преследования со стороны властей, но с тем же успехом они могут свидетельствовать о чем угодно другом. Сюмар действительно важная фигура в «Европейской солидарности» Петра Порошенко*, и преследования, если они действительно есть, могут быть связаны с этим… В конце концов Сюмар, как лидер движения «Стоп цензуре» и глава парламентского комитета по свободе слова, потратила массу сил на истребление на Украине свободы слова – рано или поздно эти грабли должны были ее достать.

Однако в целом возникает впечатление, что у Ливингстон никаких инсайдов нет, она просто перечислила людей, которые хотели бы работать в штабе Залужного. О том, что к Залужному ездили посланцы и Порошенко и Тимошенко, известно достаточно широко, как и то, что он им ничего не ответил.

Интересно, что Залужный счел возможным опровергнуть сообщение Intelligence Online: «Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам». На самом деле Залужный ничего не опроверг – во время войны выборы все равно никто проводить не будет, то есть и опровергать нечего. Вести переговоры относительно того, что будет после войны, это совершенно не мешает.

В общем, в публикациях «информированных источников» убедительной конкретики нет. Остается обратиться к фактам, которых тоже не слишком много.

Факт № 1, от которого пляшут все эксперты, обсуждающие Залужного – его высочайшие рейтинги как кандидата в президенты Украины. Залужный появился в украинских опросах в октябре 2022 года и быстро оттеснил со второго места экс-президента Петра Порошенко. В январе 2024 года, после первых сообщений о его отставке с поста главкома, рейтинг резко вырос и существенно опередил рейтинг Зеленского. В марте 2025 года рейтинг Залужного просел, но он по-прежнему является главным конкурентом действующего главы государства.

Причины особого положения Залужного вполне прозрачны. Первая и главная – ошибки офиса президента (ОП) Украины при планировании информационной политики. ОП сознательно старается нивелировать фигуры обычных военных, затеняя их вымышленными сущностями вроде «призрака Киева» и «пса Патрона». Все чиновники должны говорить о Зеленском и только Зеленский – о стране. Но главком ВСУ изначально из этой схемы выпадал, потому что Зеленский дистанцировался от военных дел – он организует сопротивление в общепланетном масштабе, а в военных вопросах доверяет профессионалу.

То есть ОП сам же соорудил рейтинг Залужному, причем на ровном месте. Даже провал «контрнаступа» 2023 года на нем не отразился, ведь природа сформировавшегося имиджа Залужного такая же, как была когда-то у Зеленского – это «новый человек», которому не дает реализоваться «старая элита».

Рост рейтинга после отставки именно с этим был связан – избиратель пришел к выводу, что «контрнаступ» провалил Зеленский и виноватым назначил Залужного. Это, кстати, вторая ошибка ОП – устроили истерику на ровном месте, начали настраивать Зеленского против Залужного, довели дело до публичного скандала.

И тут возникает факт № 2 – Залужный вообще крайне редко позволяет себе политические заявления. На посту главкома он их вообще не делал. Есть все основания полагать, что он просто никогда не видел себя политиком. Он честный служака, который занимается делом своей жизни – воюет… Он и послом-то по этой причине не хотел быть.

Отметим, что упомянутое «опровержение» – чуть ли не единственное за последнее время политическое заявление Залужного. Обычно он на вопросы о возможности участия в выборах отвечать отказывается, а в СМИ выступает в качестве эксперта по военно-стратегическим вопросам.

Само по себе это ни о чем не говорит – даже если бы Украина была демократическим государством, потенциальному кандидату не стоило бы заранее объявлять о своих намерениях. Обычно сроки таких заявлений определяют политтехнологи – с тем, чтобы слова о намерении участвовать в выборах стали одновременно стартом избирательной кампании. В условиях же «украинской демократии» послу, сделавшему такое заявление, лучше сразу просить политического убежища в стране пребывания – на всякий случай.

Мы написали «чуть ли не единственное политическое заявление» – и это важная оговорка: об украинской внутренней политике Залужный, как правило, не говорит, что и логично. Он ведь позиционируется как военный и не может допустить политических конфликтов в стране, которую защищает, поскольку это подрывает ее обороноспособность.

Но вот на более общие вопросы он один раз попытался рассуждать. В начале марта Залужный, выступая в Chatham House, заявил, что США разрушают мировой порядок, подрывая единство Запада и идя на переговоры с Россией.

Неожиданным тут было то, что ранее Залужный считался агентом влияния именно США – его потому и в Лондон отправили, чтобы у него почвы под ногами не было. Но тут дело, видимо, в том, что Залужный поддерживал отношения с людьми из прошлой администрации, а не из нынешней… То есть он представил себя противником Трампа.

И вот как раз после этого заявления рейтинги Залужного враз упали. Логика избирателей тут как бы понятна – нельзя подрывать единство западного мира с украинской стороны. Но что-то подсказывает, что избиратели не успели бы сориентироваться, а вот социологи... Это, кстати, сигнал всем украинским политикам – Запад твердо усвоил урок Грузии и не допустит прихода к власти политиков, которые не только могут пойти на компромисс с Россией, но и сомневаться в единстве Запада.

Общий же вывод из сказанного следующий – генерал Залужный действительно стал фактором украинской, а отчасти, вероятно, и глобальной политики. Но на данный момент ничто не свидетельствует о том, что он является самостоятельным игроком и состоится в этом качестве (хотя потенциал у него есть). Пока что это чучело, которым пугают друг друга реальные политические субъекты.

* Лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов в России