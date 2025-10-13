  • Новость часаХАМАС освободило всех израильских заложников
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 11:52 • В мире

    Кто сдувает и надувает рейтинг главного конкурента Зеленского

    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Василий Стоякин

    В последнее время одно за другим встречаются сообщения о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный готовится к началу политической карьеры – и может быть, даже станет следующим президентом Украины. На чем основаны подобные спекуляции, есть ли у Залужного реальные политические амбиции и какие глобальные силы играют сегодня этой фигурой?

    На Западе опять вспомнили об экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном. Французский портал Intelligence Online пишет, что «посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выбирает союзников для потенциального парламентского списка». Подробности, как обычно бывает в таких случаях, опускаются – вроде бы обратился к кому-то с каким-то предложением, хотя сам ничего не предложил… Публикация исчерпывающе описывается поговоркой «слышал звон, да не знает, где он».

    Однако это не первое сообщение такого рода. 29 июля Служба внешней разведки России сообщала, что где-то в Альпах прошла встреча представителей США и Великобритании с главой ОП Андреем Ермаком и главой ГУР Кириллом Будановым*: «американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов взяли под козырек». Смена президента нужна была для «перезагрузки» отношений Украины с союзниками.

    С тех пор определенная «перезагрузка» отношений Украины с Западом произошла. Возможно, встреча имела целью заставить Зеленского пойти на уступки в каких-то важных вопросах под угрозой смещения с поста – и этого удалось добиться.

    Более информативно было сообщение американской журналистки Кэти Ливингстон от 19 августа, которая не только объявила о начале скрытой избирательной кампании, но и назвала конкретные фамилии. В частности, начальником штаба Залужного, по ее информации, стал генерал-лейтенант Сергей Наев, «фактический организатор кампании» – депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, «координатор кампании» (не знаем, что имеется в виду) – экс-глава наблюдательного совета «Укроборонпрома» Сергей Пашинский.

    В пользу этой версии могут свидетельствовать жалобы Сюмар на преследования со стороны властей, но с тем же успехом они могут свидетельствовать о чем угодно другом. Сюмар действительно важная фигура в «Европейской солидарности» Петра Порошенко*, и преследования, если они действительно есть, могут быть связаны с этим… В конце концов Сюмар, как лидер движения «Стоп цензуре» и глава парламентского комитета по свободе слова, потратила массу сил на истребление на Украине свободы слова – рано или поздно эти грабли должны были ее достать.

    Однако в целом возникает впечатление, что у Ливингстон никаких инсайдов нет, она просто перечислила людей, которые хотели бы работать в штабе Залужного. О том, что к Залужному ездили посланцы и Порошенко и Тимошенко, известно достаточно широко, как и то, что он им ничего не ответил.

    Интересно, что Залужный счел возможным опровергнуть сообщение Intelligence Online: «Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам». На самом деле Залужный ничего не опроверг – во время войны выборы все равно никто проводить не будет, то есть и опровергать нечего. Вести переговоры относительно того, что будет после войны, это совершенно не мешает.

    В общем, в публикациях «информированных источников» убедительной конкретики нет. Остается обратиться к фактам, которых тоже не слишком много.

    Факт № 1, от которого пляшут все эксперты, обсуждающие Залужного – его высочайшие рейтинги как кандидата в президенты Украины. Залужный появился в украинских опросах в октябре 2022 года и быстро оттеснил со второго места экс-президента Петра Порошенко. В январе 2024 года, после первых сообщений о его отставке с поста главкома, рейтинг резко вырос и существенно опередил рейтинг Зеленского. В марте 2025 года рейтинг Залужного просел, но он по-прежнему является главным конкурентом действующего главы государства.

    Причины особого положения Залужного вполне прозрачны. Первая и главная – ошибки офиса президента (ОП) Украины при планировании информационной политики. ОП сознательно старается нивелировать фигуры обычных военных, затеняя их вымышленными сущностями вроде «призрака Киева» и «пса Патрона». Все чиновники должны говорить о Зеленском и только Зеленский – о стране. Но главком ВСУ изначально из этой схемы выпадал, потому что Зеленский дистанцировался от военных дел – он организует сопротивление в общепланетном масштабе, а в военных вопросах доверяет профессионалу.

    То есть ОП сам же соорудил рейтинг Залужному, причем на ровном месте. Даже провал «контрнаступа» 2023 года на нем не отразился, ведь природа сформировавшегося имиджа Залужного такая же, как была когда-то у Зеленского – это «новый человек», которому не дает реализоваться «старая элита».

    Рост рейтинга после отставки именно с этим был связан – избиратель пришел к выводу, что «контрнаступ» провалил Зеленский и виноватым назначил Залужного. Это, кстати, вторая ошибка ОП – устроили истерику на ровном месте, начали настраивать Зеленского против Залужного, довели дело до публичного скандала.

    И тут возникает факт № 2 – Залужный вообще крайне редко позволяет себе политические заявления. На посту главкома он их вообще не делал. Есть все основания полагать, что он просто никогда не видел себя политиком. Он честный служака, который занимается делом своей жизни – воюет… Он и послом-то по этой причине не хотел быть.

    Отметим, что упомянутое «опровержение» – чуть ли не единственное за последнее время политическое заявление Залужного. Обычно он на вопросы о возможности участия в выборах отвечать отказывается, а в СМИ выступает в качестве эксперта по военно-стратегическим вопросам.

    Само по себе это ни о чем не говорит – даже если бы Украина была демократическим государством, потенциальному кандидату не стоило бы заранее объявлять о своих намерениях. Обычно сроки таких заявлений определяют политтехнологи – с тем, чтобы слова о намерении участвовать в выборах стали одновременно стартом избирательной кампании. В условиях же «украинской демократии» послу, сделавшему такое заявление, лучше сразу просить политического убежища в стране пребывания – на всякий случай.

    Мы написали «чуть ли не единственное политическое заявление» – и это важная оговорка: об украинской внутренней политике Залужный, как правило, не говорит, что и логично. Он ведь позиционируется как военный и не может допустить политических конфликтов в стране, которую защищает, поскольку это подрывает ее обороноспособность.

    Но вот на более общие вопросы он один раз попытался рассуждать. В начале марта Залужный, выступая в Chatham House, заявил, что США разрушают мировой порядок, подрывая единство Запада и идя на переговоры с Россией.

    Неожиданным тут было то, что ранее Залужный считался агентом влияния именно США – его потому и в Лондон отправили, чтобы у него почвы под ногами не было. Но тут дело, видимо, в том, что Залужный поддерживал отношения с людьми из прошлой администрации, а не из нынешней… То есть он представил себя противником Трампа.

    И вот как раз после этого заявления рейтинги Залужного враз упали. Логика избирателей тут как бы понятна – нельзя подрывать единство западного мира с украинской стороны. Но что-то подсказывает, что избиратели не успели бы сориентироваться, а вот социологи... Это, кстати, сигнал всем украинским политикам – Запад твердо усвоил урок Грузии и не допустит прихода к власти политиков, которые не только могут пойти на компромисс с Россией, но и сомневаться в единстве Запада.

    Общий же вывод из сказанного следующий – генерал Залужный действительно стал фактором украинской, а отчасти, вероятно, и глобальной политики. Но на данный момент ничто не свидетельствует о том, что он является самостоятельным игроком и состоится в этом качестве (хотя потенциал у него есть). Пока что это чучело, которым пугают друг друга реальные политические субъекты.

    * Лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов в России

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия Штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

