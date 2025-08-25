Guardian сообщила об отказе Залужного вступить в команду Зеленского

Tекст: Ольга Иванова

Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Британии, отказался присоединиться к политической команде Владимира Зеленского после личного предложения главы офиса президента Андрея Ермака, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британской газеты Guardian.

Ермак обратился к Залужному с этим предложением в ноябре прошлого года, рассчитывая создать «единый фронт перед будущими выборами», однако получил отказ.

Источник Guardian отмечает, что Залужный пообещал Ермаку не критиковать публично Зеленского и не создавать администрации президента лишних проблем, пока продолжается конфликт на Украине. При этом он заверил, что в случае планов пойти в политику первым сообщит об этом Ермаку лично.

Газета подчеркивает, что Залужный держит свои политические намерения в секрете даже от ближайших соратников, а украинский политолог Владимир Фесенко считает, что бывший главнокомандующий «выбрал самую умную тактику» и примет решение только накануне возможных выборов. Источники в Киеве говорят, что осторожность Залужного раздражает оппонентов Зеленского, которые считают его лучшей альтернативой для политических перемен.

По данным издания, Залужный не готов к открытой борьбе с Зеленским и может выдвинуть свою кандидатуру, лишь если убедит действующего президента уйти в отставку, поскольку опасается внутренней дестабилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы на Украине были отменены из-за военного положения и мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас «несвоевременно», а президент США Дональд Трамп критиковал его за отсутствие выборов и снижение рейтинга.

