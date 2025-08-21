Зеленский выразил готовность провести выборы для завершения политических споров

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил о своем желании уже провести выборы на Украине, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, «что был бы доволен, если бы выборы уже были».

По его словам, тема выборов ничего не дает, кроме политических призывов и потасовок.

«Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого», – подытожил Зеленский.

Полномочия Зеленского формально истекли после 20 мая 2024 года, однако президентские выборы на Украине до сих пор не состоялись. Ранее Зеленский уже заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что легитимность Зеленского завершилась и это создает юридические риски для любых будущих соглашений.

Ранее Зеленский заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом о готовности провести выборы только после установления перемирия.

Трамп отметил, что тоже мог бы отменить выборы в случае войны в своей стране.

В США сообщили о подготовке Валерия Залужного к возможному участию в выборах президента Украины.

Украинские СМИ сообщали о заключении меморандума между ЦИК Украины и британским избирательным органом, что может свидетельствовать о попытке смены власти без выборов.