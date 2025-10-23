  • Новость часаЭксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Певцов призвал отказаться от спектаклей по произведениям иноагентов
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    ЕС одобрил новые санкции против российской энергетики
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    Госдолг США достиг 38,02 трлн долларов
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    23 октября 2025, 13:30 • В мире

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий?

    Лидер популярной украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка сделал громкое заявление: «Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадяра* или таких волонтеров, как Сергей Стерненко».

    Первый вопрос, который возникнет у российского читателя – что теперь будет со Скрипкой? Он ведь ни много ни мало публично призвал к неконституционному свержению власти. Скорее всего, максимум, что ему грозит – хейт в социальных сетях. Собственно, это он уже получил – общественность интересуется, почему сам Скрипка не на фронте (он еще в прошлом году попадал в мобилизационный возраст).

    Второй вопрос – это он так ляпнул или это мнение популярное? Смотря в какой части. В части того, что после войны к власти должны прийти ветераны и волонтеры, Скрипка выражает мнение большинства. Украинское общество в этом отношении ничем не отличается от российского. Ну, за исключением всенародной ненависти к фактическому главе государства, которая, однако, имеет гибридный характер – Зеленского на Украине ненавидят, но альтернативы не видят (если исключить экс-главкома Залужного, с которым не все однозначно). В части военного переворота – да, настроения такие существуют, но вряд ли носят массовый характер.

    Конечно, военный переворот возможен в любом государстве, где есть армия. Но происходят они не везде, потому что для этого нужны условия.

    Первое условие – наличие группы офицеров, которой не нравится происходящее в стране. Опыт военных переворотов в странах «третьего мира» говорит о том, что генералы обычно входят в состав правящей элиты и не любят что-то менять. Чаще всего их к этому вынуждает давление со стороны власти и иностранных партнеров (вот, например, генерал-капитан Аугусто Пиночет). Несмотря на всю декоммунизацию, отношения между политической и военной элитами на Украине мало отличаются от таковых же в СССР. Достаточно посмотреть на то, как упирается безусловно популярный Залужный, чтобы не принимать участие во вполне легальной политической борьбе.

    Иное дело – офицеры среднего уровня (вот, например, подполковник Гамаль Абдель Насер). У них обычно есть расхождения с высшим военным руководством. Есть ли группы таких офицеров в ВСУ, мы не знаем, и выяснить это не представляется возможным до того, как заговор каким-то образом проявится. Изнутри страны это тоже видно только спецслужбам, и то не всегда и не всем.

    Еще один вариант – представители националистических организаций, инкорпорированные в армию. Это, например, командующий 3-м корпусом убежденный нацист Андрей Билецкий*.

    У украинских националистов с 2014 года было много возможностей попытаться военным или даже мирным путем прийти к власти. Они ни разу даже не попытались этими возможностями воспользоваться. Судя по всему, лидеров военизированных националистов вполне устраивает статус идейных уголовников на службе у крупного украинского капитала.

    Кстати, о капитале – а он-то что? В 2014 году Игорь Коломойский*, финансировавший значительную часть националистических батальонов, мог бросить их на Киев, но не сделал этого. Сейчас это мог бы попытаться сделать самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, но… ему это не надо – он вполне вписан в систему. Да и не его это методы – он не склонен рубить сплеча.

    В общем,

    движущей силой переворота могут быть только офицеры уровня командования бригад, максимум – корпусов.

    Возможно, это будут медийные фигуры (упомянутый Мадьяр – Броуди*), но вряд ли связанные с какими-то системными политическими силами. Возможно, они привлекут в качестве знамени кого-то из популярных боевых генералов, пострадавших от действовавшей власти (их немного, но они есть, и это не только Залужный).

    Следующий важный момент – идеология. Тут надо исходить из того, что в военное время мятеж (неважно – успешный или нет) подрывает единство нации, ослабляет государство и армию перед лицом внешнего врага. Учитывая это обстоятельство, к идеологии надо подходить сугубо внимательно.

    «Заговор 20 июля» против Адольфа Гитлера имел очень специфическую природу – высшие генералы вермахта планировали, по сути, капитулировать перед западными союзниками с тем, чтобы не прекращать войну против СССР. Ну, или чтобы остаться щитом Запада против СССР. Сейчас такой вариант абсолютно не актуален – Украина как раз и есть щит, в укрепление которого Запад вливает огромные средства.

    Существует, конечно, националистический извод евроскептицизма. Но, например, тот же Билецкий*, будучи евроскептиком, считает, что украинско-российская война позволит нацифицировать Западную Европу. Как мы видим, этот план отлично реализуется даже без его активного участия.

    Есть, конечно, точка зрения блогера Игоря Мосийчука* (убежденного нациста и русофоба), согласной которой Запад враждебен к Украине в той же степени, как и к России и, ослабляя вторую, просто убивает первую. Потому срочно нужно договариваться с Россией. Он, кстати, свою позицию пропагандирует вполне открыто, но сколько-нибудь значительной поддержкой она не пользуется: слияние с Западом (вступление в ЕС и НАТО) – единственный осмысленный вариант «светлого будущего», который предлагается сейчас украинскому обывателю.

    Остается единственный вариант – переворот, чтобы сбросить Зеленского, который мешает получить от США ядерное оружие (допустим) и одержать победу над Россией. Но Запад (даже Дональд Трамп) как раз демонстрирует, что никого лучшего для «отражения российской агрессии», чем Зеленский, у украинцев нет. Попытка его скинуть просто так – потому что нехороший человек – никакого выигрыша не принесет, а только отсрочит «победу над Россией», в которую украинцы все еще верят.

    Собственно, доминирующее настроение в украинском обществе именно такое – сейчас Зеленскому альтернативы нет, а после войны… После войны и переворот будет не нужен, потому что будут выборы.

    Хотя, естественно, если Зеленский попытается отменить выборы вообще или провести их по молдавскому сценарию (точнее – задержать выборы для того, чтобы подготовить молдавский сценарий), то да – поддержка народными массами военного переворота будет. Но для этого сначала войну надо закончить и получить устойчивый мир, а до этого далеко. Да и, к тому же, Санду, например, выборы себе нарисовала, и легионы не восстали (правда, у нее нет полчищ недовольных ветеранов).

    Таким образом, отрицать возможность военного переворота на Украине было бы неправильно, но вероятность его невысока. Если уж до переворота дойдет, то это может случиться при двух вариантах. Либо после войны (причем в случае, если нацию попытаются обмануть с выборами), либо в случае какого-то внезапного кризиса во время войны. Например, если Запад четко укажет, что Зеленскому денег и оружия не дадут. Или если в случае смерти Зеленского власть попытается удержать хунта во главе с Ермаком. Или же в случае крупного военного поражения, вроде потери Днепропетровска или Харькова. Но точно не в текущих условиях и не в ближайшее время.

    *Лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом

    При взрыве на предприятии в Копейске погибли десять человек
    Путин наградил военкора Зуева орденом Мужества посмертно
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    МИД заявил о попытках Польши вовлечь США в авантюру с ядерным оружием
    Ил-114-300 начал сертификационные испытания
    НАСА сообщило о появлении у Земли второй луны
    В Госдуме собрались обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в подъездах

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото обвинили в неадекватном поведении

Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется?

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу.

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта.

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

