При каких условиях на Украине возможен военный переворот

Tекст: Василий Стоякин

Лидер популярной украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка сделал громкое заявление: «Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадяра* или таких волонтеров, как Сергей Стерненко».

Первый вопрос, который возникнет у российского читателя – что теперь будет со Скрипкой? Он ведь ни много ни мало публично призвал к неконституционному свержению власти. Скорее всего, максимум, что ему грозит – хейт в социальных сетях. Собственно, это он уже получил – общественность интересуется, почему сам Скрипка не на фронте (он еще в прошлом году попадал в мобилизационный возраст).

Второй вопрос – это он так ляпнул или это мнение популярное? Смотря в какой части. В части того, что после войны к власти должны прийти ветераны и волонтеры, Скрипка выражает мнение большинства. Украинское общество в этом отношении ничем не отличается от российского. Ну, за исключением всенародной ненависти к фактическому главе государства, которая, однако, имеет гибридный характер – Зеленского на Украине ненавидят, но альтернативы не видят (если исключить экс-главкома Залужного, с которым не все однозначно). В части военного переворота – да, настроения такие существуют, но вряд ли носят массовый характер.

Конечно, военный переворот возможен в любом государстве, где есть армия. Но происходят они не везде, потому что для этого нужны условия.

Первое условие – наличие группы офицеров, которой не нравится происходящее в стране. Опыт военных переворотов в странах «третьего мира» говорит о том, что генералы обычно входят в состав правящей элиты и не любят что-то менять. Чаще всего их к этому вынуждает давление со стороны власти и иностранных партнеров (вот, например, генерал-капитан Аугусто Пиночет). Несмотря на всю декоммунизацию, отношения между политической и военной элитами на Украине мало отличаются от таковых же в СССР. Достаточно посмотреть на то, как упирается безусловно популярный Залужный, чтобы не принимать участие во вполне легальной политической борьбе.

Иное дело – офицеры среднего уровня (вот, например, подполковник Гамаль Абдель Насер). У них обычно есть расхождения с высшим военным руководством. Есть ли группы таких офицеров в ВСУ, мы не знаем, и выяснить это не представляется возможным до того, как заговор каким-то образом проявится. Изнутри страны это тоже видно только спецслужбам, и то не всегда и не всем.

Еще один вариант – представители националистических организаций, инкорпорированные в армию. Это, например, командующий 3-м корпусом убежденный нацист Андрей Билецкий*.

У украинских националистов с 2014 года было много возможностей попытаться военным или даже мирным путем прийти к власти. Они ни разу даже не попытались этими возможностями воспользоваться. Судя по всему, лидеров военизированных националистов вполне устраивает статус идейных уголовников на службе у крупного украинского капитала.

Кстати, о капитале – а он-то что? В 2014 году Игорь Коломойский*, финансировавший значительную часть националистических батальонов, мог бросить их на Киев, но не сделал этого. Сейчас это мог бы попытаться сделать самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, но… ему это не надо – он вполне вписан в систему. Да и не его это методы – он не склонен рубить сплеча.

В общем,

движущей силой переворота могут быть только офицеры уровня командования бригад, максимум – корпусов.

Возможно, это будут медийные фигуры (упомянутый Мадьяр – Броуди*), но вряд ли связанные с какими-то системными политическими силами. Возможно, они привлекут в качестве знамени кого-то из популярных боевых генералов, пострадавших от действовавшей власти (их немного, но они есть, и это не только Залужный).

Следующий важный момент – идеология. Тут надо исходить из того, что в военное время мятеж (неважно – успешный или нет) подрывает единство нации, ослабляет государство и армию перед лицом внешнего врага. Учитывая это обстоятельство, к идеологии надо подходить сугубо внимательно.

«Заговор 20 июля» против Адольфа Гитлера имел очень специфическую природу – высшие генералы вермахта планировали, по сути, капитулировать перед западными союзниками с тем, чтобы не прекращать войну против СССР. Ну, или чтобы остаться щитом Запада против СССР. Сейчас такой вариант абсолютно не актуален – Украина как раз и есть щит, в укрепление которого Запад вливает огромные средства.

Существует, конечно, националистический извод евроскептицизма. Но, например, тот же Билецкий*, будучи евроскептиком, считает, что украинско-российская война позволит нацифицировать Западную Европу. Как мы видим, этот план отлично реализуется даже без его активного участия.

Есть, конечно, точка зрения блогера Игоря Мосийчука* (убежденного нациста и русофоба), согласной которой Запад враждебен к Украине в той же степени, как и к России и, ослабляя вторую, просто убивает первую. Потому срочно нужно договариваться с Россией. Он, кстати, свою позицию пропагандирует вполне открыто, но сколько-нибудь значительной поддержкой она не пользуется: слияние с Западом (вступление в ЕС и НАТО) – единственный осмысленный вариант «светлого будущего», который предлагается сейчас украинскому обывателю.

Остается единственный вариант – переворот, чтобы сбросить Зеленского, который мешает получить от США ядерное оружие (допустим) и одержать победу над Россией. Но Запад (даже Дональд Трамп) как раз демонстрирует, что никого лучшего для «отражения российской агрессии», чем Зеленский, у украинцев нет. Попытка его скинуть просто так – потому что нехороший человек – никакого выигрыша не принесет, а только отсрочит «победу над Россией», в которую украинцы все еще верят.

Собственно, доминирующее настроение в украинском обществе именно такое – сейчас Зеленскому альтернативы нет, а после войны… После войны и переворот будет не нужен, потому что будут выборы.

Хотя, естественно, если Зеленский попытается отменить выборы вообще или провести их по молдавскому сценарию (точнее – задержать выборы для того, чтобы подготовить молдавский сценарий), то да – поддержка народными массами военного переворота будет. Но для этого сначала войну надо закончить и получить устойчивый мир, а до этого далеко. Да и, к тому же, Санду, например, выборы себе нарисовала, и легионы не восстали (правда, у нее нет полчищ недовольных ветеранов).

Таким образом, отрицать возможность военного переворота на Украине было бы неправильно, но вероятность его невысока. Если уж до переворота дойдет, то это может случиться при двух вариантах. Либо после войны (причем в случае, если нацию попытаются обмануть с выборами), либо в случае какого-то внезапного кризиса во время войны. Например, если Запад четко укажет, что Зеленскому денег и оружия не дадут. Или если в случае смерти Зеленского власть попытается удержать хунта во главе с Ермаком. Или же в случае крупного военного поражения, вроде потери Днепропетровска или Харькова. Но точно не в текущих условиях и не в ближайшее время.

*Лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом