Tекст: Денис Тельманов

Радикальные меры по устранению Владимира Зеленского могут быть приняты Соединенными Штатами, если подтвердятся данные об обстоятельствах встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС. По его словам, если утечки о деталях переговоров окажутся правдой и позиция Трампа не изменится, американская сторона может реализовать соответствующие планы.

Азаров подчеркнул: «Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

Он напомнил, что подобная схема уже использовалась в 2010–2014 годах в отношении президента Виктора Януковича. По словам Азарова, американцы активно взаимодействуют с депутатами Верховной рады, используя угрозы, подкуп и давление, чтобы влиять на принятие решений. Он отметил, что при соответствующей команде события могут развиваться по сценарию государственного переворота, как это было в 2014 году.

Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в Вашингтоне. На переговорах Зеленский не смог добиться согласия США на поставку ракет Tomahawk, заключение новых сделок по дронам и закупке вооружений. Также, как подтвердил сам Зеленский, обсуждался вопрос вывода украинских сил из Донбасса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможности достижения положительных итогов на предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Николай Азаров также считал, что руководство на Украине страдает из-за того, что Владимир Зеленский якобы принимает решения под действием препаратов.