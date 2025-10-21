Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Экс-премьер Украины Азаров назвал позитивной встречу Путина и Трампа в Венгрии
Бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможном достижении позитивных итогов на предстоящем российско-американском саммите, который планируется провести в Будапеште.
Об этом сообщает ТАСС. В беседе с агентством Николай Азаров отметил, что недавняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне демонстрирует заинтересованность американского лидера в продолжении мирного диалога.
«Если нет такой настроенности, зачем встречаться? Встреча без результатов – одинаковый минус и для Трампа, и для Путина. То есть настроенность есть с обеих сторон. Исходя из таких абсолютно логических соображений можно предположить, что какой-то позитивный результат все-таки будет достигнут», – заявил Азаров.
Экс-премьер добавил, что рассчитывает на возрождение духа российско-американского саммита, подобного прошедшему на Аляске в августе. По его мнению, подобные встречи способствуют укреплению международного диалога и могут привести к важным договоренностям.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште после телефонного разговора 16 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон уже начали подготовку к встрече, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет для организации саммита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе Брюсселя по созданию трибунала против России. Выбор Будапешта для предстоящего российско-американского саммита объяснили особенностями отношений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.