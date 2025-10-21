Экс-премьер Украины Азаров назвал позитивной встречу Путина и Трампа в Венгрии

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает ТАСС. В беседе с агентством Николай Азаров отметил, что недавняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне демонстрирует заинтересованность американского лидера в продолжении мирного диалога.

«Если нет такой настроенности, зачем встречаться? Встреча без результатов – одинаковый минус и для Трампа, и для Путина. То есть настроенность есть с обеих сторон. Исходя из таких абсолютно логических соображений можно предположить, что какой-то позитивный результат все-таки будет достигнут», – заявил Азаров.

Экс-премьер добавил, что рассчитывает на возрождение духа российско-американского саммита, подобного прошедшему на Аляске в августе. По его мнению, подобные встречи способствуют укреплению международного диалога и могут привести к важным договоренностям.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште после телефонного разговора 16 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон уже начали подготовку к встрече, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет для организации саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Венгрия и Словакия отказались участвовать в инициативе Брюсселя по созданию трибунала против России. Выбор Будапешта для предстоящего российско-американского саммита объяснили особенностями отношений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.