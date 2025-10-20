Песков отметил влияние отношений Путина с Орбаном на выбор города для переговоров

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает конструктивные отношения с Владимиром Путиным и теплые – с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора российского и американского лидеров».

По словам пресс-секретаря, именно этот фактор сыграл значительную роль при выборе Будапешта в качестве площадки для будущего саммита между Россией и США. Песков отметил, что диалог лидеров стран продолжается и остается в конструктивном русле. Подробности о дате и повестке встречи пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут переговоры по организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии.

Эксперты отметили, что многое будет зависеть от позиции европейцев и их готовности не мешать саммиту. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит может способствовать урегулированию ситуации на Украине.