Песков отметил влияние отношений Путина с Орбаном на выбор города для переговоров
Выбор Будапешта для предстоящего российско-американского саммита связан с взаимоотношениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает конструктивные отношения с Владимиром Путиным и теплые – с Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Песков подчеркнул: «С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора российского и американского лидеров».
По словам пресс-секретаря, именно этот фактор сыграл значительную роль при выборе Будапешта в качестве площадки для будущего саммита между Россией и США. Песков отметил, что диалог лидеров стран продолжается и остается в конструктивном русле. Подробности о дате и повестке встречи пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут переговоры по организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Венгрии.
Эксперты отметили, что многое будет зависеть от позиции европейцев и их готовности не мешать саммиту. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.
Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит может способствовать урегулированию ситуации на Украине.