Орбан: Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Венгрия стала страной в Европе, где существует реальная возможность добиться прогресса по урегулированию на Украине, указал Орбан, передает ТАСС. По его словам, «Брюссель изолировал себя от мирного процесса», тогда как Будапешт намерен продолжать прилагать усилия для достижения мира.

Премьер отметил, что Венгрия годами настойчиво выступала за мир, отстаивая принципы сотрудничества и взаимного уважения между странами. «Мы годами последовательно и настойчиво отстаивали дело мира. Сотрудничество вместо конфронтации, взаимное уважение вместо стигматизации. Это путь к миру», – заявил Орбан.

В четверг Путин и Трамп поговорили по телефону. Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели.

Сам американский лидер пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков.