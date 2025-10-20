Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии
Российские дипломаты проводят интенсивные переговоры по организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в интервью ТАСС сообщила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США
Она отметила, что контакт между двумя лидерами уже состоялся и был прокомментирован администрацией президента России. Помощник президента Юрий Ушаков подробно ознакомил с деталями данного контакта.
Захарова добавила, что в развитие этого взаимодействия прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, которые были направлены на подготовку соответствующего мероприятия.
«По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», – сказала дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.