Захарова рассказала о «глубокой работе» по подготовке саммита в Венгрии

Tекст: Ирма Каплан

Захарова в интервью ТАСС сообщила, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьезную» работу по подготовке встречи президентов России и США

Она отметила, что контакт между двумя лидерами уже состоялся и был прокомментирован администрацией президента России. Помощник президента Юрий Ушаков подробно ознакомил с деталями данного контакта.

Захарова добавила, что в развитие этого взаимодействия прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии, которые были направлены на подготовку соответствующего мероприятия.

«По дипломатическим каналам работа также ведется. Вот это краткое содержание той очень глубокой и действительно серьезной работы, которую сейчас осуществляют российские дипломаты и те, кому поручено готовить этот визит, эту встречу», – сказала дипломат.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.